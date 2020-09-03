Tüketiciyi Destekleme Derneği'nden "Kalabak Su" dağıtım sorunu ile ilgili açıklama Açıklaması - Son Dakika

Tüketiciyi Destekleme Derneği Genel Saymanı Yusuf Önder, kentte bir süredir devam eden su dağıtım sıkıntısı nedeniyle tüketicilerin zor günler geçirdiğini bildirdi.

Önder, yaptığı yazılı açıklamada, Eskişehir Su ve Kanalizasyon İdaresi (ESKİ) Genel Müdürünün yaşanan olaylar nedeniyle sorumluluğu kabul ederek istifa ettiğini anımsatarak, krizin çözülmediğini ve sorunun devam ettiğini kaydetti.

Eskişehir'de yaşanan içme suyu krizinin sorumlusu olmayan tüketicilerin, kötü yönetimin bedelini ödemek zorunda olmadığını ifade eden Önder, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Eskişehir'in alameti farikası, dünyanın en iyi sularından, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Kalabak su dağıtımında haftalardır kriz yaşanıyor. Bazı tüketicilere günlerdir su dağıtımı yapılamıyor. ESKİ Genel Müdürü sorumluluğu kabul ederek istifa etti. Ancak kriz çözülmedi. Sorun devam ediyor. Krizi çözmekle sorumlu ve görevli büyükşehir belediye başkanlığından ve ESKİ Genel Müdürlüğünden şu ana kadar bir açıklama da yapılmadı. Tüketicilere genel bir bilgilendirme yapmayan ESKİ Genel Müdürlüğü bir takipçisine verdiği cevapta, 'Eski damacanaların sistemden çıkarılması ve yeni damacanaların peyderpey ulaşması nedeniyle sizlere su ulaştırmakta geçici bir sorun yaşıyoruz. Bu süreçte sakalar aracılığı ile 8 litrelik pet şişeleri 4 liradan satışa başlamıştır. Bilginize' açıklamasını yapmıştır."

Belediyenin görevleri arasında krizi fırsata dönüştürmenin olmadığını işaret eden Önder:

"ESKİ Genel Müdürü istifasında sorumluluğu kabul etmiş ve krizin sorumlusu resmen kayıtlara girmiştir. Kalabak su krizinin sorumlusu müteselsilen büyükşehir belediye başkanıdır. Tüketiciler sorumlusu olmadıkları bir krizin bedelini ödemek zorunda değildir. Büyükşehir belediye başkanı su krizini fırsata dönüştürmekten vazgeçmelidir."