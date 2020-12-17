TÜKDES'ten 'Sarısungur ve Ilıca göletlerinin suyu şehir şebekesine bağlasın' önerisi - Son Dakika

Kuraklığın Eskişehir kent merkezinin içme ve kullanma suyuna etkilerini değerlendiren Tüketiciyi Destekleme Derneği (TÜKDES) Genel Başkanı Süleyman Bakal, "EBB Ilıca ve Sarısungur Göletleri ile şehir şebeke suyunu desteklemelidir" dedi.

Bakal, yaptığı açıklamada, küresel ısınmaya bağlı olarak ülke genelinde son yılların en kurak mevsiminin yaşandığını anlattı. Her türlü iletişim mecrasında kuraklığın etkilerini göstermek için sürekli olarak barajlardan, göletlerden ve su kaynaklarından haberler yayınlandığını hatırlatan Süleyman Bakal, "Eskişehir kent merkezinin içme kullanma suyu kaynağı Porsuk Baraj Gölü Havzası da (PBGH) kuraklıktan etkileniyor. Havza sularının ne kadar çekildiği, havzada balıkçılık yapanların iş yapamaz hale geldiği konusunda bilgiler veriliyor. Kuraklığın Eskişehir kent merkezinin içme ve kullanma suyu krizini tetikleyeceği gibi, PBGH ve devamında tarımsal üretim yapanları da olumsuz etkilemesi öngörülüyor. Eskişehir kent merkezinin içme/kullanma suyu ve PBGH hinterlandında alınması gereken uzun vadeli önlemleri daha önce kamuoyu ile paylaştık. Son yılların en şiddetli kuraklığını yaşadığımız günümüzde; yedek su ve Eskişehir'in su garantisi olarak Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin (EBB) Sarısungur ve Ilıca Baraj Göletlerinde biriktirdiği suların acilen Eskişehir şebeke suyunu beslemesi sağlanmalıdır. Eskişehir Su ve Kanalizasyon İdaresi(ESKİ) tarafından Sarısungur ve Ilıca Baraj Göletlerinde depolanan sularla şehir şebeke suyunun beslenmesi sonucu, tüketim baskısı azalacak, havzada daha fazla suyun daha uzun süre kalmasına imkan sağlanacaktır. PBGH'da kalan su hem içme ve kullanma suyumuzun kalitesini arttıracak, hem de artan suyla tarımsal üretimde yeterli sulama ile daha yüksek verim elde etme imkanı bulacağız. Uzun vadede merkezi kamu otoritesi ve EBB tarafından küresel ısınmaya karşı gerekli tedbirler alınmalıdır. Kısa vade de; acilen EBB Sarısungur ve Ilıca Göletlerinde yedek su ve Eskişehir'in su garantisi olarak biriktirdiği suyu; şehir içme ve kullanma suyuna entegre etmeli, PBGH'da tüketim baskısı azaltılmalı ve su kalitesi arttırılmalıdır. Tüketicilerin temel ihtiyacı olan sağlıklı ve kesintisiz içme/kullanma suyuna erişimi için, acilen EBB Sarısungur ve Ilıca Göletleri Eskişehir içme/kullanma suyu şebekesine bağlamalıdır" diye belirtti. - ESKİŞEHİR