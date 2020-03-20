Tüketiciyi Koruma Haftası - Son Dakika

Ardahan Tüketici Hakları Derneği Başkanı Avukat Yunus Emre Aras, Tüketiciyi Koruma Haftası dolayısıyla mesaj yayımlandı.

Aras, mesajında tip koronavirüsün (Kovid-19) Türkiye'deki etkisini yitirip, üzücü haberlerin sona ermesi ve hayatın normalleşmesi temennisinde bulundu.

Mesajında, "Bu süreçte bir takım kötü niyetli fırsatçı zihniyetin vatandaşlarımız üzerinden kötü emellerine ulaşmaması için devletimiz tarafından her türlü önlemin alındığını memnuniyetle belirtmek isterim." ifadelerini kullanan Aras, şunları kaydetti:

"İlimizde Valilik bünyesince Ticaret İl Müdürlüğümüz, Defterdarlık ve Belediye personeli tarafından fahiş fiyat uygulamasına yönelik her türlü denetim yapılmaktadır. Bu kapsamda tespit edilen işletme ve kurumlara mevzuat çerçevesinde gerekli yaptırımlar yapılmakla beraber, tüketicilerimizce tespit edilen fırsatçıları, Ticaret İl Müdürlüğü Alo 174 Tüketici Danışma Hattı, Haksız Fiyat Artışı (HFA) Mobil Uygulaması gibi araçlarla şikayet edebilirler."

Aras, toplumun sosyal ve ekonomik gelişmesinde bilinçli tüketim kültürü olduğunu sözlerine ekledi.