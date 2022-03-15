Tüketiciyi Koruma Haftası nedeniyle Vali Işık'a ziyaret - Son Dakika
Üye Girişi

Tüketiciyi Koruma Haftası nedeniyle Vali Işık'a ziyaret

15.03.2022 12:54
Tüketiciyi Koruma Haftası nedeniyle Vali Işık'a ziyaret

Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık, her yıl 15-21 Mart'ta kutlanan Tüketiciyi Koruma Haftası nedeniyle Ticaret İl Müdürü Adem Özcan ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık, her yıl 15- 21 Mart'ta kutlanan Tüketiciyi Koruma Haftası nedeniyle Ticaret İl Müdürü Adem Özcan ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Valilik makamında gerçekleşen ziyarette İl Müdürü Özcan kabullerinden dolayı Işık'a teşekkür ederek tüketicilerin korunması, bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesi kapsamında yapılan etkinlikler hakkında bilgi verdi.

Işık ise tüketicilerin karşılaştıkları sorunların giderilmesine ve bu noktada gerekli denetimlerin yapılmasına önem verdiklerini belirterek, Tüketiciyi Koruma Haftası'nın tüketicilerin bilgilendirilmesi ve korunması açısından önemli bir işlevi yerine getirdiğini ifade etti.

YORUMLAR
500
Karaman Valisi Alpaslan Işık, evleri yangından zarar gören aileyi ziyaret etti Karaman Valisi Alpaslan Işık, evleri yangından zarar gören aileyi ziyaret etti

tüketiciyi koruma haftası, Mehmet Alpaslan Işık, Karaman, 21 Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tüketiciyi Koruma Haftası nedeniyle Vali Işık'a ziyaret - Son Dakika


Son Dakika
12:49 "Külot" çıkışıyla gündem olmuştu! İzzet Yıldızhan'dan skandal Gülşen açıklaması: Oturduğu yeri bilmeli
12:49 Koca bir kent yok oldu! Mariupol'deki dehşet havadan böyle görüntülendi
12:47 Karşınızda dünyanın ilk sanal vatandaşı Maltalı Marija!
12:44 Ramazan pidesi de zamlandı!
12:35 DEVA Partisi'nde şaşırtan ayrılık! Genel Başkan Yardımcısı Birol Aydemir istifa etti
12:27 Rusya, iki Ukrayna kentine belediye başkanı mı atadı? Herson ve Melitopol'da neler oluyor?
12:12 Marketlerde bu tehlikeye dikkat! Vatandaşa tarihi geçmiş ürün satarken yakayı ele verdiler
11:58 Gazeteci Nurcan Sabur, Alişan ve Buse Varol'un barışmasının perde arkasını anlattı: Emine Erdoğan, evliliği kurtarmak için araya girdi
11:53 Ukrayna'da yakalanan Rus askerleri: Hata yaptığımızı anlamak korkunç bir duygu, bu bir yıldan fazla sürecek
11:53 Yetenek avcısı Türk futbolcuları izledi ve raporunu yazdı: Genç oyunculara Fransa yolu göründü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.03.2022 13:00:39. #1.11#
SON DAKİKA: Tüketiciyi Koruma Haftası nedeniyle Vali Işık'a ziyaret - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement