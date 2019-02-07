Tüketiciyi Korumayı Kapsayan 'İyi Uygulama Örnekleri' Çalıştayı Düzenlendi

Ticaret Bakanlığı ve Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi iş birliği ile tüketici haklarının yerel yönetimlere yaygınlaştırılması projesi kapsamında 'iyi uygulama örnekleri çalıştayı' düzenlendi.

Ticaret Bakanlığı ve Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi iş birliği ile tüketici haklarının yerel yönetimlere yaygınlaştırılması projesi kapsamında 'iyi uygulama örnekleri çalıştayı' düzenlendi.



Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğünce başlatılan 'Tüketici Haklarının Yerel Yönetimlere yaygınlaştırılması' Projesi kapsamında Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığınca 'İyi Uygulama Örnekleri' Çalıştayı gerçekleştirildi.



Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığının ev sahipliğinde düzenlenen çalıştaya Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, Ticaret Bakanlığı Ticaret Bakanlığı TKPGM Genel Müdür Yardımcısı Mikail Kılıç, Malatya, Diyarbakır, Mardin, Gaziantep illeri Zabıta Daire Başkanları ile Ticaret İl Müdürleri ve Ticaret Uzmanları katıldı.



"Herkes vatandaşlık görevini yerine getirmeli"



Çalıştay konuşmasında Çiftçi, "Gerek Ticaret Bakanlığımızın gerek ise Belediyelerimizin iş birliği ile hareket etmelerinin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Ülkemiz bir hukuk devleti, hem halkımız hukuksal düzeyde mevzuatlara göre yaşar bunun uygulanması da vatandaş olarak hepimizi ilgilendirir. Tüketici de olursanız üretici de olursanız bu kanunlara uymak bir vatandaşlık görevi hem de kutsal olarak bir zorunluluktur. Bizler aslında temel görevlerimizi yapıyoruz, Bakanlığımız ile bu tür programlar uygulamalar, alana çıkmalar ve alanların genişletilmesi için büyük bir çaba sergilemek lazım. Bunu belirtmek istiyorum ki hiçbir kamu kurum ve kuruluşları ve yerel yönetimlerin amacı piyasaya müdahale etmek değildir. Fiyatın kendisinin belirlemesi değildir, piyasada sözüm onlara kötü, iyi niyetli olmayan gerek aracıların gerek ise diğer unsurların devletin asli görevi olan bu düzeni korumak için düzenlemek ve denetlemek, piyasayı doğru bir şekle getirmek görevi var. Evet herkes kanun çerçevesinde piyasada istediği işi yapabilecek ama bu hiçbir zaman tüketici üzerinde bir silah unsuru olarak kullanılmamalıdır" dedi.



Tüketiciyi Koruma Zabıta Amirliğinin kurulacağını da aktaran Çiftçi, "Göreve geldiğimiz günden bu yana Büyükşehir Belediyesi olarak kendi içimizde çok çeşitli şube müdürlüklerini kurduk. Kurumsal yapımızın güçlenmesi adına birçok noktada çalışmalar yürüttük. Hem esnafımızı hem de vatandaşımızı korumak amacıyla Tüketiciyi Koruma Zabıta Amirliğini kurmak için çalışmalarımıza başlayacağız. Tecrübe paylaşımı önemli ben bu anlamda Büyükşehir Belediye Başkanlığımıza bağlı olan Zabıta Daire Başkanlığımız gerekli sunumları yapacaktırlar. Diğer illerden ve ilçelerden gelen Zabıta Dairesi Başkanlığımıza da teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.



"Büyükşehir'in örnek uygulamaları var"



Ticaret Bakanlığı Ticaret Bakanlığı TKPGM Genel Müdür Yardımcısı Mikail Kılıç da, "Büyükşehir Belediyelerimizin tüketiciyi koruma konusunda iyi uygulama örnekleri vardır. İnşallah bu uygulamalarımızı bizlere diğer belediyelerimize uygulama noktasında geniş kapsamlı programlar yapıyoruz. Bizleri burada ağırladığından dolayı hem Büyükşehir Belediye Başkanımız Nihat Çiftçi'ye ve yöneticilerimize teşekkür ediyorum ve Bakanımız adına hepinizi selamlıyorum. Biz tüketicinin yasal kaynaklarını korumak ile birlikte gelişmiş ülkelerde olduğu görünmekte. Buradaki en büyük sorumluluğumuz tüketicilerin alım gücüne dayalı olarak piyasaların düzenlenmesinde verimli bir şekilde gelişmesini sağlamaktır" sözcüklerini kullandı.



"Çalışmalarımız aralıksız sürüyor"



Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanı Burak Küçük ise, "Tüketici haklarının yerel yönetimlerde yaygınlaşması projesi kapsamında Şanlıurfa'mızda uygulanan uygulamalar için burada toplanmaktayız. 6502 sayılı Tüketicinin korunması hakkındaki kanun kapsamında yapılan iş ve işlemler kapsamında şehirlerimizin, halkımızın huzurunu sağlamak ve korumak için zabıta teşkilatlarımız yasaların verdiği yetki ile çalışmalarımıza devam edeceğiz" diye konuştu.



Gerçekleştirilen açılış konuşmalarının ardından çalıştay 5 oturumla devam etti. - ŞANLIURFA

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