"Tüketim alışkanlıklarını değiştirerek 10 sene içerisinde ormansızlaşmanın önüne geçebiliriz" - Son Dakika

"Tüketim alışkanlıklarını değiştirerek 10 sene içerisinde ormansızlaşmanın önüne geçebiliriz"

5 Haziran Dünya Çevre Günü'ne dikkat çekmek isteyen yerli girişim Ottan Studio, "Atık üretme, atık tüket" çağrısıyla soğan kabuklarından lamba, biçilen çimenlerden toplantı masası ve kullanılamayacak mercimeklerden sehpa üretiyor.

5 Haziran Dünya Çevre Günü'ne dikkat çekmek isteyen yerli girişim Ottan Studio, "Atık üretme, atık tüket" çağrısıyla soğan kabuklarından lamba, biçilen çimenlerden toplantı masası ve kullanılamayacak mercimeklerden sehpa üretiyor.


Doğanın korunması için farkındalık oluşturmak ve çevre sorunlarına ışık tutmak amacıyla her yıl 5 Haziran Dünya Çevre Günü olarak kutlanıyor. Pek çok etkinlik ve organizasyonun düzenlendiği bu güne dikkat çekmek isteyen Ottan Studio, "Atık, her zaman çöp değildir; atık üretme, atık tüket" sloganıyla ürettiği ürünlerle sürdürülebilirlik çağrısında bulunuyor. Yerli girişim, gıda atıkları ve yaprakları biyokompozit malzemelere dönüştürüp mobilya, dekoratif eşya ve mimari paneller tasarlıyor.


5 bardak havuç suyu veya 4 bardak portakal suyundan çıkan posa ve kabuklardan birer abajur ürete-bildiklerini paylaşan Ottan Studio kurucusu Ayşe Yılmaz, "Kullandığımız atıklar arasında biçilen çimenler, portakal kabukları, meyve posaları ve tarihi geçmiş baklagiller gibi çeşitli organik ürünler bulunuyor. Bu atıkları firmalar ve belediyelerden toplayarak işliyor ve malzeme üretimine uygun hammaddeye dönüştürüyoruz. Ardından hammaddeyi yeşil bağlayıcılarla birleştirip kalıplıyoruz. OTTAN olarak isimlendirdiğimiz malzemeler, mobilya ve dekoratif objelerde kullanılabildiği gibi yapı, otomotiv ve beyaz eşya sektörlerine de hitap ediyor" açıklamasında bulundu.


"Bir ağaç ortalama 30 senede yetişiyor, yaprakları ve meyveleri ise her sene"


Sıfır atık yaklaşımının önemine değinen Yılmaz, "Genel kanı ahşabın mobilya ve inşaat sektörlerinde en yeşil çözüm olduğu yönünde; fakat her dakika 40 futbol sahası genişliğinde ormanlık alan yok ediliyor ve bunun en büyük sebebi de bu endüstrilere yönelik kereste üretimi. Dünyada üretilen gıdanın 3'te 1'i israf oluyor. Oysaki bu atık ve yan ürünler çeşitli sektörlerde değerlendirilmeye yönelik büyük bir potansiyele sahip. Bir ağaç ortalama 30 senede yetişiyor, yaprakları ve meyveleri ise her sene. Biz de bunu bir fırsat alanı olarak görüp sürdürülebilir bir yaklaşım ortaya koyduk" dedi.


"Doğayı tüketmeden doğadan üreten döngüsel bir sistem mümkün"


2030 sürdürülebilir kalkınma hedeflerine doğrudan katkıda bulunan sosyal girişimin genç tasarımcısı ve kurucusu Yılmaz, "100 sene sonra tüm ormanlarımızın yok olacağı tahmin ediliyor. Ancak buna engel olmak hepimizin elinde. Biz hem doğaya hem de kendimize yatırım yaparak satın alınan her ürünümüz için bir fidan dikiyoruz ve böylece bir ağaç kesmek yerine üç ağacın yapraklarını dönüştürmüş ve 70 fidan dikmiş oluyoruz. Dünyadaki 4 ağaçtan biri kereste üretimi için kesilmek yerine yaprakları toplanarak işlenen OTTAN ağacı olursa bu model ile 10 sene içerisinde ormansızlaşmanın önüne geçerek dünyamızı şu an olduğundan çok daha yeşil bir hale getirebiliyoruz" şeklinde konuştu.


"Atık üretme, atık tüket!"


Geri dönüşüm konusuna yenilikçi ve estetik bir bakış açısı getiren Ottan Studio, 'yeşil atık' olarak nitelendirilen meyve kabukları, tüketim süresi geçmiş bakliyatlar, kuru yapraklar ve otları değerlendirerek hem çevresel hem de ekonomik bir etki oluşturmaya odaklanıyor. Yeşil girişim, doğal atıklardan yüksek katma değerli, uzun ömürlü ve kaliteli ürünler tasarlayarak üretim aşamasındaki tüketimi ve harcanan enerjiyi düşürmeyi amaçlıyor. Doğayı tüketmeden doğadan üreten döngüsel bir sistem ile tasarlanan çevreci ve fonksiyonel ürünler online atış kanallarıyla gelecek haftadan itibaren tüm dünyaya satılacak. - İSTANBUL

Dünya Çevre Günü, Ayşe Yılmaz, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.06.2020 10:28 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 'Tüketim alışkanlıklarını değiştirerek 10 sene içerisinde ormansızlaşmanın önüne geçebiliriz' - Son Dakika

Son Dakika

Oyuncu Tamer Karadağlı, Çocuklar Duymasın defterini kapattı: Benim için bitmiştir 22 yaşındaki Kylie Jenner, en çok para ödenen ünlü listesinde ilk sıraya yerleşti Oyuncu Kaan Yıldırım'dan Hadise'ye çağrı: Baba olmak istiyorum Vefat eden 9 yaşındaki oğluyla çekilen fotoğrafını paylaşan Ebru Şallı, herkesi duygulandırdı Şahan Gökbakar, koronavirüs kaptığı gerekçesiyle işten kovduğu ileri sürülen güvenlik personelinin attığı veda mesajını paylaştı Eda Taşpınar, cüretkar bikinisiyle poz verdi 45 yaşındaki Linet, havuz başında siyah bikinisiyle poz verdi Survivor 2020'nin 98. bölüm fragmanı yayınlandı! Yasin ve Sercan birbirine giriyor İkinci kez kolundan sakatlanan Berkay Şahin, maskesini takmakta güçlük çekti Yağmalama görüntüleri ortaya çıkan ünlü YouTuber Jake Paul hakkında soruşturma başlatıldı Gazeteci Uğur Dündar'ın yıllar önceki kavga videosu yeniden gündem oldu Kuaförüm Sensin'de jüri ekibi belli oldu! İşte Bülent Ersoy'a eşlik edecek isimler Hande Erçel, uzun ilişkinin sırrını verdi: En önemli şey birbirinize duyduğunuz saygıyı korumaktır Kuruluş Osman'da Ertuğrul Gazi karakterini Yeşilçam'ın usta oyuncusu Ediz Hun canlandıracak Çukur'un Mahsun'u Berkay Ateş, 19 yaşındayken Tarkan'ın konserlerinde koruma olarak görev yaptığını anlattı
Atletico Mineiro, Talisca'yı 6 aylığına kiralamak için teklifte bulundu Atletico Mineiro, Talisca'yı 6 aylığına kiralamak için teklifte bulundu         
16:35
İş adamı, iki kadının bıçaklı saldırısı sonucu öldü İş adamı, iki kadının bıçaklı saldırısı sonucu öldü         
16:11
ABD polisinin şiddeti bitmiyor! Yere ittikleri yaşlı adam, yerden kalkamadı ABD polisinin şiddeti bitmiyor! Yere ittikleri yaşlı adam, yerden kalkamadı         
16:07
22 yaşındaki Kylie Jenner, en çok para ödenen ünlü listesinde ilk sıraya yerleşti 22 yaşındaki Kylie Jenner, en çok para ödenen ünlü listesinde ilk sıraya yerleşti         
16:04
Bilim Kurulu'ndan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sokağa çıkma kısıtlamasını kaldırmasına ilk yorum Bilim Kurulu'ndan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sokağa çıkma kısıtlamasını kaldırmasına ilk yorum         
16:04
Beşiktaş'ın George Floyd için yaptığı koreografi, dünyada büyük ilgi gördü Beşiktaş'ın George Floyd için yaptığı koreografi, dünyada büyük ilgi gördü         
15:54
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşa nefes aldıracak 10 millet bahçesini daha hizmete açtı Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşa nefes aldıracak 10 millet bahçesini daha hizmete açtı         
15:53
Oyuncu Tamer Karadağlı, Çocuklar Duymasın defterini kapattı: Benim için bitmiştir Oyuncu Tamer Karadağlı, Çocuklar Duymasın defterini kapattı: Benim için bitmiştir         
15:49
Michael Bradley'den Donald Trump'a ağır sözler: Onun ar damarı çatlamış Michael Bradley'den Donald Trump'a ağır sözler: Onun ar damarı çatlamış         
15:48
Erdoğan'a hakaret ettiği için ifadeye çağrılan CHP Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda serbest bırakıldı Erdoğan'a hakaret ettiği için ifadeye çağrılan CHP Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda serbest bırakıldı         
15:16
Otobüsteki koronavirüs şüphelisi, hastaneye kaldırıldı; yolcular ise karantinada Otobüsteki koronavirüs şüphelisi, hastaneye kaldırıldı; yolcular ise karantinada         
15:09
AK Parti AK Parti "Davutoğlu ve Babacan'ın partisi seçime giremeyecek" tartışmalarına noktayı koydu         
15:09
İngiltere Premier Lig'de 3 haftalık fikstür belli oldu İngiltere Premier Lig'de 3 haftalık fikstür belli oldu         
14:49
10 bin kişinin izlediği Macaristan Kupası finalinde sosyal mesafe kuralı hiçe sayıldı 10 bin kişinin izlediği Macaristan Kupası finalinde sosyal mesafe kuralı hiçe sayıldı         
14:46
İstanbul'daki en yaşlı ağaç 1377 yaşında İstanbul'daki en yaşlı ağaç 1377 yaşında         
14:36
Eda Taşpınar, cüretkar bikinisiyle poz verdi Eda Taşpınar, cüretkar bikinisiyle poz verdi         
14:35
Esenyurt Meydanı'nda Cuma Namazı kılan yüzlerce kişi havadan görüntülendi Esenyurt Meydanı'nda Cuma Namazı kılan yüzlerce kişi havadan görüntülendi         
14:23
İlçe stadındaki Cuma namazına imam hariç 123 kişi katıldı İlçe stadındaki Cuma namazına imam hariç 123 kişi katıldı         
14:17
Cuma namazında imam, hutbeyi kaydırağa çıkarak okudu Cuma namazında imam, hutbeyi kaydırağa çıkarak okudu         
14:11
Yağmalama görüntüleri ortaya çıkan ünlü YouTuber Jake Paul hakkında soruşturma başlatıldı Yağmalama görüntüleri ortaya çıkan ünlü YouTuber Jake Paul hakkında soruşturma başlatıldı         
14:02
Bursa'da polis memuru Erman Özcan'ı şehit eden zanlı suç makinesi çıktı Bursa'da polis memuru Erman Özcan'ı şehit eden zanlı suç makinesi çıktı         
13:54
İYİ Parti, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sokağa çıkma kısıtlamasını iptal etmesine İYİ Parti, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sokağa çıkma kısıtlamasını iptal etmesine "Kim Milyoner Olmak İster?" repliğiyle tepki verdi         
13:53
Ankara-Sivas arasını 2 saate indirecek YHT hattı yıl sonunda hizmete açılacak Ankara-Sivas arasını 2 saate indirecek YHT hattı yıl sonunda hizmete açılacak         
13:43
Mykola Moroziuk'un eşi Irina Moroziuk'un spor salonunda yaptığı dans büyük beğeni topladı Mykola Moroziuk'un eşi Irina Moroziuk'un spor salonunda yaptığı dans büyük beğeni topladı         
13:42
İzmir'de denize döktüğümüz Yunanistan'dan Türkiye'ye küstah İzmir'de denize döktüğümüz Yunanistan'dan Türkiye'ye küstah "savaş" tehdidi         
13:24
Son dakika: Kısa çalışma ödeneği ve işten çıkarma yasağının uzamasıyla ilgili kapsamlı bir paket geliyor Son dakika: Kısa çalışma ödeneği ve işten çıkarma yasağının uzamasıyla ilgili kapsamlı bir paket geliyor         
13:16
Economist dergisi, Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesini övdü Economist dergisi, Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesini övdü         
12:56
Yılın ilk çeyreğinde en çok satan Android telefon Samsung Galaxy A51 oldu Yılın ilk çeyreğinde en çok satan Android telefon Samsung Galaxy A51 oldu         
12:51
Erkek arkadaşından hamile kalan vicdansız anne doğurduğu bebeğini 3'üncü kattan aşağı attı Erkek arkadaşından hamile kalan vicdansız anne doğurduğu bebeğini 3'üncü kattan aşağı attı         
12:50
Savunma Sanayii Başkanlığı yeni projeyi duyurdu: İnsansız hava ve kara araçlarından oluşan robotim Savunma Sanayii Başkanlığı yeni projeyi duyurdu: İnsansız hava ve kara araçlarından oluşan robotim         
12:47
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.06.2020 16:54:04. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: "Tüketim alışkanlıklarını değiştirerek 10 sene içerisinde ormansızlaşmanın önüne geçebiliriz" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]