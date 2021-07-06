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'TÜKETİM ÇILGINLIĞI'NA FARKINDALIK İÇİN 700 KİLOMETRE PEDAL ÇEVİRECEK - Son Dakika

'TÜKETİM ÇILGINLIĞI'NA FARKINDALIK İÇİN 700 KİLOMETRE PEDAL ÇEVİRECEK

06.07.2021 17:59

AYDIN'ın Söke İlçesi Çavdar Ferit Çavuş İlk ve Ortaokulu Müdür Yardımcısı Hasan Cüneyt Bozkurt (39), öğrencileri tüketim çılgınlığından uzaklaştırıp sade bir yaşama teşvik etmek için 700 kilometre pedal çevirerek bisikletiyle Anıtkabir'e gidecek.

AYDIN'ın Söke İlçesi Çavdar Ferit Çavuş İlk ve Ortaokulu Müdür Yardımcısı Hasan Cüneyt Bozkurt (39), öğrencileri tüketim çılgınlığından uzaklaştırıp sade bir yaşama teşvik etmek için 700 kilometre pedal çevirerek bisikletiyle Anıtkabir'e gidecek. Latmos Dağı'ndan başladığı yolculuğu boyunca, 13 okulda konaklayacak olan Bozkurt'un 15 Temmuz'da tamamlanacak yolculuğu boyunca çekeceği görüntülerden oluşturulacak eğitim videosu ise EBA ve diğer eğitim platformlarında yayınlanacak.

Söke Çavdar İlk ve Ortaokul Müdür Yardımcısı ve aynı zamanda 14 yıllık sınıf öğretmeni Hasan Cüneyt Bozkurt, kendisinin de öğrencisi olduğu Ege Üniversitesi Eğitim Yönetimi, Teftişi Planlaması ve Ekonomisi Tezli Yüksek Lisans Programı'ndakilerle birlikte proje tasarladı. Öğrencileri tüketim çılgınlığından uzaklaştırıp sade bir yaşama teşvik etmenin hedeflendiği proje kapsamına Bozkurt, tek başına Anıtkabir'e bisiklet turu planladı. Dün akşam Latmos Dağı (Beşparmak) eteklerinde bulunan Çavdar Ferit Çavuş İlk ve Ortaokulu'ndan bisikletiyle yola çıkan Bozkurt'un ilk durağı merhum Başbakan Adnan Menderes'in memleketi Koçarlı'nın Çakırbeyli Mahallesi oldu. Bozkurt, buradaki Çakırbeyli İlk ve Ortaokulu bahçesinde kamp kurup konakladı. 700 kilometrelik mesafede önceden keşif yapıp, belirlediği 13 okulda kamp kurarak konaklayacak olan Bozkurt, yol boyunca kaydettiklerini bir eğitim videosu haline dönüştürerek tur sonrası öğrencilere ders programı olarak sunacak. Bozkurt, tek başına bisikletle 15 Temmuz günü turu tamamlayarak Anıtkabir'de olmayı hedeflediğini söyledi.

700 KİLOMETRE PEDAL ÇEVİRİP 13 OKULDA KAMP KURACAK

İlk kez böyle bir şey yapacağı için çok heyecanlı olduğunu belirten Hasan Cüneyt Bozkurt, "Bisiklet turu projesi aklımda olan bir şeydi. Çünkü Türkiye'de inanılmaz bir tüketim çılgınlığı var. Özellikle çocukları sade bir yaşama teşvik etmek ve bu hayatı bizzat yaşamak amacıyla böyle bir tura çıkmayı uzun zamandır planlıyordum. Ege Üniversitesi Eğitim Yönetimi Teftişi Planlaması ve Ekonomisi Yüksek Lisans öğrencisiyim. Orada eğitim planlaması ve eğitim dersinde arkadaşlar ve Ege Üniversitesi Eğitim Bilimleri Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yılmaz Tombul ile bu projeyi tasarladık ve geliştirmeye devam ediyoruz. Proje kapsamında yol güzergahında 13 okul belirledim. Geçeceğim 5 il ve 700 kilometre yolum var. Bu yolu belirli etaplara bölmek zorundaydım ve 50'şer kilometrelik etaplara böldüm. Önceden belirlediğim okullarla görüşerek projeyi anlattım. O okullarda bana destek oldular" dedi.

TUR EĞİTİM VİDEOSU HALİNE DÖNÜŞECEK

Tura çok önem veren Bozkurt, "Çakırbeyli'de öğretmenler ve idareyle bisiklet merkezli okulda yürütülen projeler konusunda birtakım bilgiler elde ettim. Bu çalışmayı diğer okullarda da tekrar edeceğim. Oradaki öğretmen ve idarecilerle de görüşeceğim. Bu proje sonunda bir veri tabanı oluşturacağız. Anıtkabir'de turumu tamamlamayı planlıyorum. Anıtkabir'in de simgesel bir özelliği var. Daha önce bu kadar uzun tura çıkmamıştım. Zorlasa da ben bunu tamamlayacağım buna inanıyorum. Zaten bunun planlaması bile yaklaşık 6 ay sürdü. Tur aynı zamanda bir eğitim videosuna dönüştürülecek. Bütün süreci kaydediyorum. Bisiklet turlarını kaydeden programlar var. Bu istatiksel verileri de işin içine katarak bir eğitim videosu hazırlayıp, EBA ve diğer eğitim platformlarında yayınlanacağız" dedi.

'TÜKETİM ÇILGINLIĞI'NA FARKINDALIK İÇİN 700 KİLOMETRE PEDAL ÇEVİRECEK
'TÜKETİM ÇILGINLIĞI'NA FARKINDALIK İÇİN 700 KİLOMETRE PEDAL ÇEVİRECEK
'TÜKETİM ÇILGINLIĞI'NA FARKINDALIK İÇİN 700 KİLOMETRE PEDAL ÇEVİRECEK
'TÜKETİM ÇILGINLIĞI'NA FARKINDALIK İÇİN 700 KİLOMETRE PEDAL ÇEVİRECEK
'TÜKETİM ÇILGINLIĞI'NA FARKINDALIK İÇİN 700 KİLOMETRE PEDAL ÇEVİRECEK
'TÜKETİM ÇILGINLIĞI'NA FARKINDALIK İÇİN 700 KİLOMETRE PEDAL ÇEVİRECEK
'TÜKETİM ÇILGINLIĞI'NA FARKINDALIK İÇİN 700 KİLOMETRE PEDAL ÇEVİRECEK
'TÜKETİM ÇILGINLIĞI'NA FARKINDALIK İÇİN 700 KİLOMETRE PEDAL ÇEVİRECEK

Anıtkabir, Bisiklet, Aydın, Çavuş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 'TÜKETİM ÇILGINLIĞI'NA FARKINDALIK İÇİN 700 KİLOMETRE PEDAL ÇEVİRECEK - Son Dakika


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