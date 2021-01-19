Bakan Dönmez: Dün tüm zamanların doğal gaz tüketim rekoru kırıldı - Son Dakika

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Dün tüm zamanların tüketim rekoru kırılarak ülke çapında 272,3 milyon metreküp doğal gaz tüketimi gerçekleşti. Böylece daha önce 8 Ocak 2019'da gerçekleşen 245 milyon metreküplük tüketim rekoru aşıldı" dedi.

Bakan Dönmez, yaptığı yazılı açıklamada, dün tüm zamanların tüketim rekoru kırılarak ülke çapında 272,3 milyon metreküp doğal gaz tüketimi gerçekleştiğini belirtti. Bakan Dönmez, böylece daha önce 8 Ocak 2019'da gerçekleşen 245 milyon metreküplük tüketim rekorunun aşıldığını kaydetti. Dönmez, "Dün, İstanbul'daki tüketim 51,1 milyon metreküp olurken Ankara'da 22,7 milyon metreküp olarak gerçekleşti. Böylece her iki şehirde de tüm zamanların rekoru kırılmış oldu. Bu tüketime karşılık, tüm Türkiye'de 274,2 milyon metreküp gaz arzını kesintisiz sağlamayı başardık. Doğal gaz arz güvenliğimizi sağlamaya yönelik aldığımız önlemler sayesinde rekor tüketim artışını hiçbir kesinti ya da kısıntıya gitmeden karşıladık" dedi.Bakan Dönmez, doğal gaz arz güvenliğini sağlamak için LNG, FSRU ve depolama projeleriyle sisteme günlük gaz verme kapasitesinin 339 milyon metreküpe çıkardıklarını kaydederek, "Pik zamanlar da dahil olmak üzere günlük tüketimi çok rahat karşılayabilecek gelişmiş bir altyapıya sahibiz. Kısa vadede hedefimiz olan günlük gaz akışını 400 milyon metreküpe çıkaracak çalışmalarımıza da aralıksız devam ediyoruz. Tüm yatırımlarımızla milletimize kesintisiz ve sorunsuz enerji arzını sağlamayı hedefliyoruz" ifadesini kullandı.