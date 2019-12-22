Tüketim tarihi geçmiş ürün satan 3 iş yerine ceza - Son Dakika

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların yılbaşı gecesini sağlıklı ve huzurlu ortamda geçirebilmeleri için gerçekleştirdiği denetimlerde 3 işyerine para cezası kesti.



Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, yılbaşı gecesini vatandaşların daha sağlıklı ve huzurlu ortamda geçirebilmeleri için yılbaşı öncesi denetimler gerçekleştirdi. Denetim ekipleri tarafından mülkiyeti Büyükşehir Belediyesi'ne ait umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinde denetimler yapıldı. Ruhsat, gıda güvenliği, teknik ve hijyenik kriterlerin incelendiği denetimler de işyeri yetkilileri ve çalışanlar bilgilendirildi. Ekipler tarafından yapılan denetimlerde, işyerleri titizlikle kontrol edildi. Yapılan denetimlerde tavsiye edilen tüketim tarihi geçmiş et, unlu mamuller gibi ürünlerin tespit edildiği 3 işyerine, bin 822 TL ile 3 bin 662 TL arasında idari para cezası işlemi uygulandı.



Söz konusu işletmelerin mutfaklarını kontrol eden ekipler, kullanılan araç gereçlerden yiyecek ve içeceklerin son kullanma tarihlerine, çevrenin ve personelin temizlik kurallarına uygun olup olmamasına kadar pek çok ayrıntıyı büyük bir titizlikle kontrol ediyor. Yılbaşı tedbirleri kapsamında; halk sağlığını olumsuz etkileyebilecek etkenlerin tespit edilerek önlem alınması, olumsuzlukların giderilmesi konusunda titiz davranan denetim ekipleri işyeri sahiplerini ve çalışanlarını bu konuda duyarlı olmaya davet ediyor. - KOCAELİ