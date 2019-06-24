Tüketim ve mal hizmetlerinde Avrupa'da en ucuz ülke Türkiye
32 dakika önce
Eurostat'ın açıkladığı verilere göre Avrupa’da tüketim ve mal hizmetleri fiyat düzey endeksine göre 37 ülke içinde en ucuzu Türkiye oldu.
Avrupa’da tüketim ve mal hizmetleri fiyat düzey endeksine göre 37 ülke içinde en ucuzu Türkiye oldu.
Avrupa
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 09:53
'da tüketim ve mal hizmetleri fiyat düzey endeksine göre 37 ülke içinde en ucuzu Türkiye
oldu.
Avrupa İstatistik Ofisi'nin (Eurostat) açıkladığı verilere göre, Türkiye'nin hanehalkı nihai tüketim harcamaları fiyat düzey endeksi 43 oldu. Bu, 28 Avrupa Birliği
ülkesi genelinde 100 Euro karşılığı satın alınan aynı mal ve hizmet sepetinin, Türkiye'de 43 Euro karşılığı Türk Lirası ile satın alınabileceği anlamına geliyor.
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