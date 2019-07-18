Son Dakika Haberleri: TÜKİD'in yeni başkanı Mehmet Helvacıoğlu oldu
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TÜKİD'in yeni başkanı Mehmet Helvacıoğlu oldu

2 saat önce

Tüm Kırtasiyeciler Derneği'nin (TÜKİD) 2015'ten beri başkanlık görevini üstlenen Vecdet F. Şendil, yapılan Olağan Genel Kurul'da görevini Mehmet Helvacıoğlu'na devretti.

TÜKİD'in yeni başkanı Mehmet Helvacıoğlu oldu, System.String[]

Her daim birlik ve beraberlik ilkesiyle hareket edeceklerini belirten Helvacıoğlu, "Tecrübemizi de hem yurt içinde hem de yurt dışında ihracat ve fuar çalışmalarında kullanacağız" dedi.

Türkiye kırtasiye sektörünün çatısını oluşturan Tüm Kırtasiyeciler Derneği (TÜKİD) üyeleri, gerçekleşen 2019 Olağan Genel Kurul'da yeni Yönetim Kurulu'nu seçti. 2015 yılından beri TÜKİD Başkanlığı görevini üstlenen Vecdet F. Şendil, görevi Helvacıoğlu Kırtasiye'nin sahibi Mehmet Helvacıoğlu'na teslim etti. Kurul'da; Başkan Yardımcısı Muharrem Ender Karvar (Derya Dağıtım), Sözcü Üye Taha Keresteci (Ceren Kırtasiye), Muhasip Üye Cihangir Aydın (Karadeniz Kırtasiye), Asil Üyeler Reşit Keskin (Keskin Color), Bedri Karslıoğlu (Karslıoğlu Kırtasiye), Faruk Çelikten (Barker Kırtasiye), Yedek Üyeler de Abdurrahman Burak Çiftçioğlu (Fatih Kalem), Osman Çelik (Çelik Kalem), Orhan Zekai Kavak (Sema Kırtasiye), Cengiz Bakımlı (Seyhan Dağıtım) ve Mesut Özdemir (Özdeniz Kitap Kırtasiye) oldu.

Birlik ve beraberlik ilkesiyle çalışacağız

Bir önceki yönetime çalışmalarından dolayı teşekkür ederek konuşmasına başlayan Helvacıoğlu, "Genel Kurul'daki saygı, sevgi ve hoşgörü ortamının bundan sonra da devam edeceğine tüm kalbimizle inanıyoruz. Toplantıya katılan ve desteklerini esirgemeyen tüm üyelerimize öncelikle teşekkür ederiz" dedi. Türkiye kırtasiye sektörünün yakaladığı dünya standartlarındaki gelişimi devam ettirebilmek adına sektörün tüm paydaşları ile birlik ve beraberlik ilkesiyle çalışmalarını sürdüreceklerini söyleyen Helvacıoğlu, "Geleceğimiz olan çocuklarımızın en sağlıklı, en güvenilir ve en yenilikçi ürünleri kullanarak gelişim ve eğitimlerini tamamlamaları için tüm gücümüzle çalışacağız" diye konuştu.

Tecrübemizden faydalanacağız

Yönetim Kurulu'nda 7 + 5 kuralının başladığını ve asil ile yedek üye ayrımı yapılmaksızın 12 kişi görüneceğini ancak 40 - 50 kişilik bir çalışma grubunun olacağını anlatan Helvacıoğlu, hedeflerinin bundan sonra daha çok katılımla daha geniş kapsamlı çalışmalara imza atmak olduğunu söyledi. Şendil döneminde başlanan ve ilerleyen projelerin tamamının Vecdet F. Şendil ve ekibi ile iş birliği yaparak devam ettireceklerinin de altını çizen Helvacıoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: "Yılların tecrübesiyle hep birlikte daha güzel çalışmalar yapacağız. Hedefimiz genç kuşaktan arkadaşların da daha çok yönetim içerisinde görev almalarıdır. Her fikri dinlemeye ve paylaşmaya hazırız. Üretici, perakendeci, toptancı, ithalatçı ve ihracatçı paydaşlarımızla Türkiye ekonomisine sağlayacağımız katkının birlik ve beraberlikten doğacak güçle daha da artacağına gönülden inanıyorum. Sektör hepimizin. Tecrübemizi hem yurt içinde hem de yurt dışında ihracat ve fuar çalışmalarında kullanacağız. Hepimize hayırlı olacak."

Türkiye, İhracat, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 09:02 Kaynak: Bültenler
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