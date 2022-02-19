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TÜKODER'den elektrik ve doğal gaz zamlarının iptali için dava açıklaması - Son Dakika

TÜKODER'den elektrik ve doğal gaz zamlarının iptali için dava açıklaması

19.02.2022 16:16
TÜKODER'den elektrik ve doğal gaz zamlarının iptali için dava açıklaması

Tüketiciyi Koruma Derneği (TÜKODER) Genel Başkanı Aziz Koçal, elektrik ve doğal gaz zamlarının iptali için dava açtıklarını belirtti.

Tüketiciyi Koruma Derneği (TÜKODER) Genel Başkanı Aziz Koçal, elektrik ve doğal gaz zamlarının iptali için dava açtıklarını belirtti.

Koçal, Elektrik Mühendisleri Odası Samsun Şubesinde KESK'e bağlı Enerji Sanayi ve Maden Kamu Emekçileri Sendikası ile düzenlediği basın toplantısında, TÜKODER ve bileşeni olduğu Tüketici Dernekleri Federasyonunun EPDK'nin zamları belirleyen işleminin iptali için dava açtıklarını söyledi.

Dava hakkında bilgi veren Koçal, "Niye bu davayı açtık? Çünkü EPDK bu işlemi tesis ederken Anayasa'nın 172'nci maddesindeki tüketicinin korunmasını, 177'nci maddesini, yine Anayasa'nın 2'nci maddesinde belirtilen sosyal, hukuk devleti ilkelerini göz ardı etmiş, daha da önemlisi Türkiye'nin de altına imza attığı Evrensel Tüketici Hakları'nın birinci maddesinde temel ihtiyaçların karşılanma hakkı olan en başta enerjinin tüketici ihtiyacını göz ardı ederek fahiş zamla enerji ihtiyacının tüketiciye sunulmasını sağlayan bir düzenleme yapmıştır. EPDK, yetkisini tüketicinin korunması çerçevesinde kullanması gerekiyordu. Şirketlerin karını yükseltmek için böyle bir yetkinin kullanılmamasına inanıyoruz. Dolayısıyla kamu menfaati ön planda tutulmalı ve sosyal, hukuk devleti olmanın gereği yapılmalıdır." ifadelerini kullandı.

Koçal, zamlar geri alınana kadar demokratik haklarını kullanmayı ve hukuksal mücadeleyi sürdüreceklerini kaydetti.

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Tüketiciyi Koruma Derneği, Doğalgaz, Kamu, Aziz, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel TÜKODER'den elektrik ve doğal gaz zamlarının iptali için dava açıklaması - Son Dakika


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