TükoDer'den ulaşım zammının geri çekilmesi talebi - Son Dakika

Tüketiciyi Koruma Derneği (TükoDer), İstanbul Büyükşehir Belediyesince (İBB) toplu taşıma ücretlerine yapılan yüzde 35 zammın geri çekilmesi talebinde bulundu.

TükoDer Merkez Yönetim Kurulu adına yapılan yazılı açıklamada, sosyal devlet olma gereği sübvanse edilmesi gereken toplu ulaşım giderlerinin tüm yükünün vatandaşlara yüklenmesinin sosyal belediyecilik ilkesine uymadığını kaydedildi.

Açıklamada, şu görüşlere yer verildi:

"UKOME kararının, kurul üyelerinin bir oy farkı ile alındığı basına yansımıştır. UKOME'nin aldığı tüm kararlar tüketicileri ilgilendirdiği halde, bu kurulda neden tüketici temsilcileri yer almamaktadır? Talebimiz, 'tüketicileri ilgilendiren bir durum yok' denilerek kurulun tüketici ayağının engellenmesi üzüntü vericidir. UKOME toplantılarında alınan tüm kararlar tüketicileri ilgilendirmektedir. Tüketicilerin bu kurulda temsil edilmesinin sağlanmasını acilen talep etmekle, aksi halde tüketiciler aleyhine birçok kararın çıkması ihtimal dahilindedir. Anayasamızın 172. Maddesinde, 'Devlet, tüketicileri koruyucu ve aydınlatıcı tedbirleri alır, tüketicilerin kendilerini koruyucu girişimlerini teşvik eder' hükmünden hareketle zam kararının geri çekilmesini biz tüketiciler olarak talep ediyor, yetkilileri göreve davet ediyoruz."