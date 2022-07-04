Tükürük kavgasında eski milli atlet öldürüldü - Son Dakika
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Tükürük kavgasında eski milli atlet öldürüldü

04.07.2022 12:57

Tükürük kavgasında eski milli atlet öldürüldü Adana'da üst kat komşusunun, eski milli atletin oğlunun kafasına tükürmesi nedeniyle çıkan kavganın ardından kurulan pusu sonrası eski milli atlet pompalı tüfekle öldürüldüADANA Adana'da üst kat komşusunun, eski milli atletin oğlunun kafasına...

Tükürük kavgasında eski milli atlet öldürüldü

Adana'da üst kat komşusunun, eski milli atletin oğlunun kafasına tükürmesi nedeniyle çıkan kavganın ardından kurulan pusu sonrası eski milli atlet pompalı tüfekle öldürüldü

ADANA Adana'da üst kat komşusunun, eski milli atletin oğlunun kafasına tükürmesi nedeniyle çıkan kavganın ardından kurulan pusu sonrası eski milli atlet pompalı tüfekle öldürüldü.

Edinilen bilgiye göre olay Seyhan ilçesine bağlı Yeşilyurt Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, 5 katlı apartmanın 3'üncü katında oturan Lokman D. (33), alt kat komşusu Onur Pekyen'in başına tükürünce tartışma çıktı. Komşuların kavgası, baba Ahmet Pekyen'in araya girmesiyle sonlandı. Kavga sırasında Lokman D.'nin, Pekyen ailesini "Sizi öldüreceğim" diyerek tehdit ettiği öne sürüldü. Ayrıca bir yıldır balkondan çöp attığı öne sürülen Lokman D. ile Pekyen ailesinin aralarında husumet olduğu öğrenildi.

Lokman D. ise bu sabah av tüfekli saldırısına uğrayan Ahmet Pekyen'in (66), tükürük kavgası nedeniyle öldürüldüğü ortaya çıktı. Lokman D.'nin de elektrik teknisyeni Onur Pekyen'in işten dönüş saatini takip edip balkonda beklemeye başladığı belirlendi. Bu sırada baba Ahmet Pekyen'in, oğlunun kavgaya karışmaması için apartmanın önüne geldiği, bu sırada Lokman D.'nin, balkondan ateş açtığı belirtildi.

Silahlı saldırının ardından Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüpheli Lokman D.'yi cinayette kullandığı av tüfeğiyle birlikte yakalandı. Emniyete götürülen Lokman D.'nin, sorgusunun sürdüğü öğrenildi. Pekyen'in yeğeni Ahmet Geçgin, "Üst kat komşusu sürekli balkondan çöp attığı için aralarında tartışma yaşanıyordu. Dün de kuzenimin başına tükürünce aralarında kavga çıkmış. Şüpheli de kuzenimin iş çıkış saatinde balkonda pusu kurmuş. Babasını görünce ona ateş etmiş" diye konuştu.

Ortaokul yıllarında atletimiz milli takıma seçilen, Türkiye birincilikleri bulunan ve Balkan Şampiyonası'nda 6'ıncı olan Ahmet Pekyen'in cenazesi otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.

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Eski milli atlet, evinin önünde av tüfeğiyle vurularak öldürüldü Eski milli atlet, evinin önünde av tüfeğiyle vurularak öldürüldü ESKİ MİLLİ ATLET, AV TÜFEĞİYLE VURULARAK ÖLDÜRÜLDÜ ESKİ MİLLİ ATLET, AV TÜFEĞİYLE VURULARAK ÖLDÜRÜLDÜ
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Tükürük kavgasında eski milli atlet öldürüldü - Son Dakika

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