Son Dakika | Tükürük kavgasında eski milli atleti öldüren zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Son Dakika | Tükürük kavgasında eski milli atleti öldüren zanlı tutuklandı

05.07.2022 09:43

Son dakika haberlerine göre Tükürük kavgasında eski milli atleti öldüren zanlı tutuklandı Adana'da tükürükten çıkan kavgadan dolayı eski milli atleti öldürdüğü öne sürülen zanlı tutuklandı.

Tükürük kavgasında eski milli atleti öldüren zanlı tutuklandı

ADANA - Adana'da tükürükten çıkan kavgadan dolayı eski milli atleti öldürdüğü öne sürülen zanlı tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, olay, merkez Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'ndeki 5 katlı apartmanın 2'nci katında yaşayan Ahmet Pekyen ve ailesi ile sürekli balkondan çöp attığı öne sürülen üst kat komşusu Lokman Demirezer arasında husumet başladı. 3 Temmuz akşamı balkona çıkan Demirezer, iddiaya göre, apartmana giren Onur Pekyen'in başına tükürdü. İkili arasında başlayan tartışma, Ahmet Pekyen'in araya girmesiyle sonlandı. Demirezer'in tartışma sırasında "Sizi öldüreceğim" diyerek Pekyen ailesini tehdit ettiği öne sürüldü.

Dün saat 07.00 sıralarında yeniden balkona çıkan Demirezer, elektrik teknisyeni Onur Pekyen'in işten dönüş saatini beklemeye başladı. Baba Ahmet Pekyen ise oğlunun yeni bir kavgaya karışmaması için apartmanın önüne gitti. Bu sırada Demirezer, evdeki ruhsatlı av tüfeğiyle balkondan ateş açtı. Silahtan çıkan saçmalar, Pekyen'in omuz ve boyun bölgesine isabet etti. Ağır yaralanan Pekyen, çağırılan ambulansla kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Cinayet Büro Amirliği ekipleri ise şüpheli Lokman Demirezer'i, evinde, olayda kullandığı av tüfeğiyle birlikte gözaltına aldı.

Emniyete götürülen Lokman Demirezer'in, sabah saatlerinde komşularıyla konuşmak için aşağı ineceğini söylediği, annesi N.D.'nin ise yeni bir kavganın yaşanmaması için evin kapısını kilitlediği ortaya çıktı. Cinayet şüphelisi Demirezer'in, Bosna Hersek'te Mimarlık Fakültesi'nden mezun olduğu, denklik başvurusu yaptığı öğrenildi. Demirezer ifadesinde, "Olaydan bir gün önce çıkan kavgada bana küfrettiler. Gece boyunca bunu kafama taktım. Sabah konuşmak için aşağı inecektim ancak annem kapıyı kilitledi. Tüfekle balkona çıkınca Ahmet'i görüp, ateş ettim" dedi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Lokman Demirezer, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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Tükürük kavgasında eski milli atlet öldürüldü Tükürük kavgasında eski milli atlet öldürüldü Son dakika haber | Komşusunu av tüfeğiyle öldüren zanlı tutuklandı Son dakika haber | Komşusunu av tüfeğiyle öldüren zanlı tutuklandı
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son Dakika | Tükürük kavgasında eski milli atleti öldüren zanlı tutuklandı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

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