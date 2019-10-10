Tülin Şahin doğum öncesi son defilesinde podyuma çıktı

Sokaktan salona, sofistike, avangart ve bir o kadar da rahat olma hayali kuran yaş ve cinsiyet ayırt etmeksizin "yeni cool" şehir insanını hedefleyen Y Plus defilesinde tiyatrocu Tiraje Başaran, sinema yönetmeni Bulut Reyhanoğlu, oyuncu Gökhan Mumcu, Atakan Işıktutan, Baş pehlivanlığı uzun yıllar elinde tutan İsmail Balaban ve Turan Balaban'ın yanı sıra Kırkpınar pehlivanlarıile yerli ve yabancı 40 model, "Pehlivan" Koleksiyonu için podyumda yürüdü.

40 model, "Pehlivan" Koleksiyonu için podyumda

Sıra dışı tasarımlarıyla, beklentileri şaşırtan, sürprizli bir anlatım kullanarakmoda dünyasının kalbinde bir boşluğu doldurmaya hazırlanan Y Plus Marka yaratıcı direktörü ve kurucusu Yakup Biçer, "Genellikle her çocuğun fantastik süper kahramanları olur. Benim süper kahramanlarım pehlivanlardı…Pehlivanları konu alarak, kültürümüzde ve topraklarımızda olan değerlerini biraz daha ön plana çıkarmak için böyle bir konsept düşündük. Bizi yalnız bırakmadıkları için onlara da çok teşekkür etmek istiyorum" dedi…

Süper Model Tülin Şahin, "Yakup'un uzun zamandır üzerinde çalıştığı ve son dönemlerde benim de sıkça giydiğim koleksiyonunun heyecanını bugün hep birlikte yaşadık…Bu koleksiyon aracılığıyla çok değerli bir sporumuzu da podyumda yansıttık… İlk kez bu kadar çok heyecanlandım. Nasıl yürüyeceğim diye düşündüm…"

Süper Model Tülin Şahin

Koreografisini Öner Evez' in yaptığı defilenin yaratıcı danışmanlığını Ceyda Balaban üstlenirken, styling Oguz Erel, saçlar Maag saç sanat ekibi tarafından L'Oreal ürünleri ile makyajlar ise Mac tarafından hazırlandı.