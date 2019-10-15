Son Dakika Haberleri: Tülin Şahin: Doğuma kadar çalışacağım!
Son Dakika Magazin Tülin Şahin: Doğuma kadar çalışacağım!

Tülin Şahin: Doğuma kadar çalışacağım!

59 dakika önce

Bir kozmetik markasının çatlak kremi lansmanına katılan Tülin Şahin hamilelikte yaşadığı zorluklardan bahsetti.

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Bir kozmetik markasının çatlak kremi lansmanına katılan Tülin Şahin hamilelikte yaşadığı zorluklardan bahsetti. Çalışmadan duramadığını söyleyen ünlü manken son haftaya kadar çalışmayı düşündüğünü söyledi.

#TülinŞahin

Tülin Şahin: Doğuma kadar çalışacağım!

Tülin Şahin, Manken, Magazin

Kaynak: DailyMotion.com

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 08:05 
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