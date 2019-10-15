Tülin Şahin: Doğuma kadar çalışacağım!
59 dakika önce
Bir kozmetik markasının çatlak kremi lansmanına katılan Tülin Şahin hamilelikte yaşadığı zorluklardan bahsetti.
Bir kozmetik markasının çatlak kremi lansmanına katılan Tülin Şahin hamilelikte yaşadığı zorluklardan bahsetti. Çalışmadan duramadığını söyleyen ünlü manken son haftaya kadar çalışmayı düşündüğünü söyledi.
#TülinŞahin
Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 08:05
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