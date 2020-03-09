Tülin Şahin: Dolabımda 25 yıllık ceketlerim var - Son Dakika
Son Dakika Magazin Tülin Şahin: Dolabımda 25 yıllık ceketlerim var - Son Dakika Magazin

Tülin Şahin: Dolabımda 25 yıllık ceketlerim var

7 saat önce

Model, "Müsrif olanlara kızıyorum Bir aldığım elbiseyi senelerce kullanırım. Gerekirse tadilat yaparım. Aldığımız kıyafetleri uzun süre giyebiliriz. Dolabımda 25 yıllık ceketlerim ve 20 yıllık hırkalarım var" dedi.

Tülin Şahin: Dolabımda 25 yıllık ceketlerim var, System.String[]

Model, "Müsrif olanlara kızıyorum Bir aldığım elbiseyi senelerce kullanırım. Gerekirse tadilat yaparım. Aldığımız kıyafetleri uzun süre giyebiliriz. Dolabımda 25 yıllık ceketlerim ve 20 yıllık hırkalarım var" dedi.

Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 12:30 
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