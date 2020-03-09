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Tülin Şahin: Dolabımda 25 yıllık ceketlerim var
7 saat önce
Model, "Müsrif olanlara kızıyorum Bir aldığım elbiseyi senelerce kullanırım. Gerekirse tadilat yaparım. Aldığımız kıyafetleri uzun süre giyebiliriz. Dolabımda 25 yıllık ceketlerim ve 20 yıllık hırkalarım var" dedi.
Model, "Müsrif olanlara kızıyorum Bir aldığım elbiseyi senelerce kullanırım. Gerekirse tadilat yaparım. Aldığımız kıyafetleri uzun süre giyebiliriz. Dolabımda 25 yıllık ceketlerim ve 20 yıllık hırkalarım var" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 12:30
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