Tülin Şahin: Dolabımda 25 yıllık ceketlerim var

Model, "Müsrif olanlara kızıyorum Bir aldığım elbiseyi senelerce kullanırım. Gerekirse tadilat yaparım. Aldığımız kıyafetleri uzun süre giyebiliriz. Dolabımda 25 yıllık ceketlerim ve 20 yıllık hırkalarım var" dedi.