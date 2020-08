Tülin Şahin kapak pozu verdi

Tülin Şahin, "100. yaşını geride bırakan Yeşilay'ın çalışmalarını çok beğeniyorum, birlikte çalışmaktan ve bir Yeşilay gönüllüsü olarak bu çalışmaların bir parçası olmaktan mutluluk duyuyorum. Bir kere bile sigara kullanmadım. Bununla da gurur duyuyorum. Sağlıklı yaşam benim için sadece formumu korumak için yaptığım bir şey değil. 'İyi ve kaliteli' yaşamak için sağlıklı yaşam önemli. Küçüklüğümden beri, yaz ya da kış hiç fark etmez hep 'doğada' spor yaparım" dedi.

Kapak tasarımı her ay bir ünlüye emanet

Yeşilay, 100'üncü yaşı boyunca dergi kapağını her ay ünlü bir isme emanet etmeyi sürdürüyor. Bu kapsamda ilk olarak usta ressam Devrim Erbil'in Haliç'i resmettiği çok sevilen eseri derginin Mart sayısının kapağında yer alırken, Nisan sayısının kapağını sevilen şarkıcı Aydilge, Mayıs sayısının kapağını Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu tasarladı. Haziran kapağında ünlü sanatçı Ahmet Güneştekin'in 'Cennette Bir Gün' adlı eseri yer aldı.