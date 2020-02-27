Tülin Şahin kızının kıyafetlerini bağışladı - Son Dakika
Son Dakika Magazin Tülin Şahin kızının kıyafetlerini bağışladı - Son Dakika Magazin

Tülin Şahin kızının kıyafetlerini bağışladı

6 saat önce

Ünlü model, kızının kıyafetlerini Togem-Der'in 6-7 Mart'ta Ataşehir Grand Sheraton Hotel'de 'sıfır atık' projesine destek için düzenleyeceği "Cemre Çarşısı" etkinliğinde satılmak üzere Togem-Der'e bağışladı.

Tülin Şahin kızının kıyafetlerini bağışladı, System.String[]

Ünlü model, kızının kıyafetlerini Togem-Der'in 6-7 Mart'ta Ataşehir Grand Sheraton Hotel'de 'sıfır atık' projesine destek için düzenleyeceği "Cemre Çarşısı" etkinliğinde satılmak üzere Togem-Der'e bağışladı.

Sheraton Otel, Ataşehir, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 08:47 
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