Tülin Şahin'le mahkemelik olan Portekizli Pedro de Noronha : Türk hukuk sistemine güveniyorum

Tülin Şahin'le kızları Siena'nın velayeti yüzünden mahkemelik olan Portekizli Pedro de Noronha önceki gün Deniz Akkaya ile Bebek Otel çıkışı görüntülendi. Mekanda kalabalık arkadaş grubuyla yemek yiyen ikili çıkışta gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Akkaya'nın tercümanlık yaptığı Noronha, "Sonunda gerçeklerin ortaya çıkacak olmasına çok sevindim. Uzun süredir şahsımla ilgili değişik haberler çıkıyordu. Türkiye'deki hukuk sistemine güveniyorum. Derdim geçmiş değil, kızım Siena'yı görmek istiyorum" dedi.

Noronha muhabirlerin "Kızınız Siena'nın bu olaylardan olumsuz etkilenmesinden korkmuyor musunuz" sorusuna şu yanıtı verdi: "Geçen sefer Türkiye'ye geldiğimde havalimanında tutuklandım. Çocuklarım kendi başlarına otele gitmek zorunda kaldı. Bunların artık hiçbir önemi yok. Kızımın geleceği için sonrasına bakacağım. Mücadelemi bitirmeyeceğim. Savaşacağım. Sonunda kendimi duyuracak bir nefesim olduğu için sizlere çok teşekkür ederim."