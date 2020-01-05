Tülin Şahin: Modeller sessiz oyuncu - Son Dakika
Son Dakika Magazin Tülin Şahin: Modeller sessiz oyuncu - Son Dakika Magazin

Tülin Şahin: Modeller sessiz oyuncu

7 saat önce

Şahin, "Önceden modeller ön plandaydı, şimdi ise oyuncular daha çok konuşuluyor.

Tülin Şahin: Modeller sessiz oyuncu, System.String[]

Şahin, "Önceden modeller ön plandaydı, şimdi ise oyuncular daha çok konuşuluyor. Neden sizce?" sorusuyla ilgili şunları söyledi: "Çünkü ülkemizde diziler çok ön planda. Yıllardır bana da 'Niye oyunculuk yapmıyorsun' diye soruyorlar. Kendimi model olarak geliştirdim. Modeller de sessiz oyuncu. Biz de podyumda rol yapıyoruz. Her defilede farklı bir karakteri konuşmadan sunuyoruz seyirciye."

Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 05.01.2020 10:09 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

İstanbul trafiğindeki seyyar satıcıların aylık gelirleri 6 bin liraya ulaşıyor
Mucize Doktor'un Ali Vefa'sından romantik kaçamak! Aşk pozuna beğeni yağdı Aleyna Tilki kimseyi dinlemiyor! Elindekini avucundakini kıyafete yatırıyor Ünlü spiker Nazlı Çelik'in babası Yücel Çelik hayatını kaybetti

Son Dakika Haberleri
16:51 Mucize Doktor'un Ali Vefa'sından romantik kaçamak! Aşk pozuna beğeni yağdı - Son Dakika Magazin
16:41 "Seninle Ölürüm" ile çıkış yaptı - Son Dakika Magazin
16:24 Aleyna Tilki kimseyi dinlemiyor! Elindekini avucundakini kıyafete yatırıyor - Son Dakika Magazin
15:41 Seda Sayan hastanelik oldu - Son Dakika Magazin
15:41 Ezgi Mola'dan öğrencilere müdahaleye tepki - Son Dakika Magazin

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.01.2020 17:12:17. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Tülin Şahin: Modeller sessiz oyuncu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]