Tülin Şahin: Modeller sessiz oyuncu
7 saat önce
Şahin, "Önceden modeller ön plandaydı, şimdi ise oyuncular daha çok konuşuluyor.
Şahin, "Önceden modeller ön plandaydı, şimdi ise oyuncular daha çok konuşuluyor. Neden sizce?" sorusuyla ilgili şunları söyledi: "Çünkü ülkemizde diziler çok ön planda. Yıllardır bana da 'Niye oyunculuk yapmıyorsun' diye soruyorlar. Kendimi model olarak geliştirdim. Modeller de sessiz oyuncu. Biz de podyumda rol yapıyoruz. Her defilede farklı bir karakteri konuşmadan sunuyoruz seyirciye."
Haber Yayın Tarihi: 05.01.2020 10:09
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