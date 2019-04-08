Son Dakika Haberleri: Tülomsaş'a 40 Daimi İşçi Alınacak

Tülomsaş'a 40 Daimi İşçi Alınacak

32 dakika önce

Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayii Anonim Şirketi (TÜLOMSAŞ) Genel Müdürlüğüne 40 daimi işçi alınacak.

Tülomsaş'a 40 Daimi İşçi Alınacak, System.String[]
Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayii Anonim Şirketi (TÜLOMSAŞ) Genel Müdürlüğüne 40 daimi işçi alınacak.

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, işe alım şartlarını içeren duyuru 8-12 Nisan tarihlerinde Türkiye İş Kurumunun (İŞKUR) internet sitesinde yer alacak.

Proses işçisi olarak istihdam edilecek personelin ön lisans mezunu olması istenirken, başvurular bugünden itibaren 12 Nisan Cuma gününe kadar İŞKUR üzerinden yapılacak.

Başvuruda bulunacak adayların meslek yüksek okullarının elektrik (4), makine (10), raylı sistemler elektrik ve elektronik teknolojisi (5), raylı sistemler makine teknolojisi (18), yapı tesisat teknolojisi (3) bölümlerinden mezun olmaları gerekiyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 01:26 Kaynak: AA

İŞKUR, Türkiye, İşçi, Güncel
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