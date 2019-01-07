Son Dakika Haberleri: Tülomsaş Araç Taşıma Vagonu Üretti

Tülomsaş Araç Taşıma Vagonu Üretti

35 dakika önce

Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayi AŞ (TÜLOMSAŞ) araç taşıma vagonu üreterek yerli ve milli çözümlerde bir ilke daha imza attığı bildirildi.

Tülomsaş Araç Taşıma Vagonu Üretti, System.String[]
Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayi AŞ (TÜLOMSAŞ) araç taşıma vagonu üreterek yerli ve milli çözümlerde bir ilke daha imza attığı bildirildi.

AA muhabirinin TÜLOMSAŞ yetkililerinden aldığı bilgiye göre, Eskişehir'deki fabrikada üretilen araç taşıma vagonu, otomobil, hafif ticari araç, minibüs, panelvan ve traktör gibi motorlu araçların ithalat, ihracat ve yurt içi taşımacılığında kullanılmak amacıyla kapalı ve ikiz vagon olarak dizayn edildi.

Kapalı vagon konstrüksiyonu, taşınan araçlar için atmosfer koşullarının yanı sıra dış müdahalelere karşı da koruma sağlıyor.

Otomobil ve hafif ticari araç olmak üzere 12 araç alabilen vagonun, farklı araç yüksekliklerine göre ayarlanabilen elektrik ve manuel kumandalı hareketli platformu bulunuyor.

Hareketli platformun aşağı indirilmesiyle panelvan, minibüs ve traktör taşınması da mümkün hale gelebiliyor.

Kara yolunda 200 araç 34 tır ile taşınırken, aynı sayıda aracı bir tren dizisi 17 araç taşıma vagonu ile sevk edilebiliyor.

Firma yetkilileri, TSI sertifikası ile Avrupa demiryolu ağında da taşımacılık yapabilen araç taşıma vagonunun bu yönüyle dünya pazarı için rekabetçi bir ürün olduğunu kaydetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 06:49 Kaynak: AA

Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayi, Güncel
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