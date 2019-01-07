Son Dakika Haberleri: TÜLOMSAŞ araç taşıma vagonu üretti

TÜLOMSAŞ araç taşıma vagonu üretti

1 saat önce

12 araç alabilen vagonun farklı araç yüksekliklerine göre ayarlanabilen elektrik ve manuel kumandalı hareketli platformu bulunuyor.

TÜLOMSAŞ araç taşıma vagonu üretti, System.String[]
12 araç alabilen vagonun farklı araç yüksekliklerine göre ayarlanabilen elektrik ve manuel kumandalı hareketli platformu bulunuyor.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 07:20 

Ekonomi
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