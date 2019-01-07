TÜLOMSAŞ araç taşıma vagonu üretti
1 saat önce
12 araç alabilen vagonun farklı araç yüksekliklerine göre ayarlanabilen elektrik ve manuel kumandalı hareketli platformu bulunuyor.
12 araç alabilen vagonun farklı araç yüksekliklerine göre ayarlanabilen elektrik ve manuel kumandalı hareketli platformu bulunuyor.
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Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 07:20
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