Son Dakika Haberleri: Tülomsaş'tan Yerli ve Milli Araç Taşıma Vagonu

Tülomsaş'tan Yerli ve Milli Araç Taşıma Vagonu

1 saat önce

Türkiye'nin ilk Kamu Ar-Ge Merkezi TÜLOMSAŞ, Araç Taşıma Vagonu üreterek yerli ve milli çözümlerde bir ilke daha imza attı.

Tülomsaş'tan Yerli ve Milli Araç Taşıma Vagonu, System.String[]
Türkiye'nin ilk Kamu Ar-Ge Merkezi TÜLOMSAŞ, Araç Taşıma Vagonu üreterek yerli ve milli çözümlerde bir ilke daha imza attı.

Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayii A.Ş. (TÜLOMSAŞ) tarafından üretilen Araç Taşıma Vagonu; otomobil, hafif ticari araç, minibüs, panelvan ve traktör gibi motorlu araçların ithalat, ihracat ve yurt içi taşımacılığında kullanılmak amacıyla kapalı ve ikiz vagon olarak dizayn edildi. Kapalı vagon konstrüksiyonu, taşınan araçlar için atmosfer koşullarının yanı sıra dış müdahalelere karşı da koruma sağlıyor. 6 adet otomobil ve 6 adet hafif ticari araç olmak üzere toplamda 12 adet araç alabilen araç taşıma vagonunun, farklı araç yüksekliklerine göre ayarlanabilen elektrik ve manuel kumandalı hareketli platformu bulunuyor. Hareketli platformun aşağı indirilmesi sureti ile de panelvan, minibüs ve traktör taşınması da mümkün hale geliyor. - ESKİŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 05:51 Kaynak: İHA

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