Tülomsaş'tan Yerli ve Milli Araç Taşıma Vagonu
1 saat önce
- TÜLOMSAŞ'tan yerli ve milli araç taşıma vagonu TÜLOMSAŞ'tan bir ilk dahaESKİŞEHİR - Türkiye'nin ilk Kamu Ar-Ge Merkezi TÜLOMSAŞ, Araç Taşıma Vagonu üreterek yerli ve milli çözümlerde bir ilke daha imza attı.
- TÜLOMSAŞ'tan yerli ve milli araç taşıma vagonu
TÜLOMSAŞ'tan bir ilk daha
ESKİŞEHİR - Türkiye
'nin ilk Kamu Ar-Ge Merkezi TÜLOMSAŞ, Araç
Taşıma Vagonu üreterek yerli ve milli çözümlerde bir ilke daha imza attı.
Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayii A.Ş. tarafından üretilen Araç Taşıma Vagonu; otomobil, hafif ticari araç, minibüs, panelvan ve traktör gibi motorlu araçların ithalat, ihracat ve yurt içi taşımacılığında kullanılmak amacıyla kapalı ve ikiz vagon olarak dizayn edildi. Kapalı vagon konstrüksiyonu, taşınan araçlar için atmosfer koşullarının yanı sıra dış müdahalelere karşı da koruma sağlıyor. 6 adet otomobil ve 6 adet hafif ticari araç olmak üzere toplamda 12 adet araç alabilen araç taşıma vagonunun, farklı araç yüksekliklerine göre ayarlanabilen elektrik ve manuel kumandalı hareketli platformu bulunuyor. Hareketli platformun aşağı indirilmesi sureti ile de panelvan, minibüs ve traktör taşınması da mümkün hale geliyor.
Son Dakika
» Yerel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 06:11 Kaynak: İHA
6 Ay Süreyle 2 Bin Kişi Alınacağını Öğrenen, İŞKUR Binası Önüne Koştu
Türkiye'yi Ayağa Kaldıran Palu Ailesi Olayında Tüyler Ürperten Detay: Bacanağını Kayınbiraderine Öldürttü
Oyuncu Metin Akpınar Hakkında, "Hükümete Karşı Silahlı İsyana Tahrik Etme" Suçundan Fezleke Hazırlandı
Bakanlık Duyurdu! Bunları Yapanın 700 Lirası Cebinde Kalacak