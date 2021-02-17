Tulpar fırtınasının Türkiye'de etkili olacağı iddiası - Son Dakika

Tulpar fırtınasının Türkiye'de etkili olacağı iddiası

17.02.2021 15:45
Tulpar fırtınasının Türkiye'de etkili olacağı iddiası, System.String[]

Meteoroloji, geçtiğimiz hafta ülke genelinde yoğun kar yağışının etkili olacağı uyarısında bulunmuştu. Uyarıların ardından Türkiye'de Tulpar fırtınasının görüleceği, 130 cm kalınlığında kar yağacağı iddia edildi. İddiayı yalanlayan Atmosfer Bilimci Dr. Abdullah Kahraman, "Meteoroloji literatüründe 'Tulpar fırtına' diye soğuk hava dalgası yok" dedi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada Türkiye genelinde 13 Şubat itibariyle hava sıcaklıklarında ani bir düşüşün yaşanacağı ve 10 gün boyunca yer yer yoğun kar yağışı görüleceği belirtilmişti. Peş peşe gelen uyarıların ardından Türkiye'de Tulpar fırtınasının etkili olacağı da iddia edildi. Fırtınanın etkisiyle kar kalınlığının bir metreyi geçeceği sürüldü.

İDDİALARI YALANLADI

Tulpar fırtınasının Türkiye'de görülüp, görülmeyeceği tartışmalarına son noktayı koyan kişi, Dünya Gazetesi'ne konuşan Newcastle Üniversitesi araştırmacısı ve Atmosfer Bilimci Abdullah Kahraman oldu. Yaptığı açıklamada iddiaları yalanlayan Kahraman, şu sözleriyle konuya açıklık getirdi:

''TULPAR FIRTINASI DİYE BİR ŞEY YOK''

"Son dönemde medyada kendini 'meteoroloji uzmanı' diye tanıtan kişilere prim verilmemesi gerekiyor. Teknik eğitimden geçmemiş, internetten bazı modelleri takip eden kişilerin sorumsuz açıklamalarını insanlar resmi hava tahmini zannedebiliyor. Bu duruma insanlar dikkat etmeli. Türkiye'ye gelmesi beklenen soğuk hava dalgasıyla birlikte tulpar fırtınanın da geleceğini bazı kişiler ortaya atmış durumda. Meteoroloji literatüründe 'tulpar fırtına' diye bir soğuk hava dalgası yok. İnsanlar resmi makamlardan yapılmayan bu tarz açıklamalara itibar etmesinler. Özellikle MGM web sitesi ve uygulamasında açıklamaları takip etsinler."

Tulpar fırtınasının Türkiye'de etkili olacağı iddiası

Meteoroloji, Türkiye, Fırtına, kar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tulpar fırtınasının Türkiye'de etkili olacağı iddiası - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

MHK Başkanı Serdar Tatlı, G.Saray-Kasımpaşa maçının VAR kayıtlarını inceledi Her on oyuncudan biri kimliğini çaldırıyor: 347 milyar dolar potansiyel olarak risk altında Abdurrahim Albayrak'ın 3 F.Bahçeli isimle ilgili iddialarına sert yanıt: Şantaj yapıyorlar Fenerbahçe yöneticisi Metin Sipahioğlu, G.Saray'ın derbi ile ilgili iddialarına görüntülerle tek tek yanıt verdi Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "13 şehidin sorumlusu Erdoğan'dır" diyen Kılıçdaroğlu'na sert tepki: Sen ne yüzsüzsün Önce takip edip, sonra dövdüler! Hıncını alamayan şahıs silahı çıkartarak husumetlisini öldürdü Son Dakika: Üniversitelerde yüz yüze eğitim için karar verildi! Öğrencilerin önünde 2 seçenek var Son Dakika! Müjdat Gezen ve Metin Akpınar'a, "Cumhurbaşkanı'na hakaret" suçundan ayrı ayrı 4 yıl 8 aya kadar hapis cezası istendi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ü Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ü "Abdullah Gül" diye takdim etti         
15:23
İstanbul'un tek kadın belediye başkanı olan Şeyma Döğücü, kar küreme aracının direksiyonuna geçti İstanbul'un tek kadın belediye başkanı olan Şeyma Döğücü, kar küreme aracının direksiyonuna geçti         
15:06
İstanbul kara teslimken İBB Başkanı İmamoğlu tiyatro salonunda incelemelerde bulundu İstanbul kara teslimken İBB Başkanı İmamoğlu tiyatro salonunda incelemelerde bulundu         
14:38
Erdoğan'dan kısıtlamalarla ilgili açıklama: Kararları kabine toplantısı sonrası millete sesleniş konuşmasında açıklayacağız Erdoğan'dan kısıtlamalarla ilgili açıklama: Kararları kabine toplantısı sonrası millete sesleniş konuşmasında açıklayacağız         
14:09
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Pandemiye rağmen kalabalık kongreler yapıyorlar" eleştirilerine yanıt         
13:52
Her şey izin istedikten sonra oldu! Kaybolan kadının annesi, suçladığı adama canlı yayında ayakkabı fırlattı Her şey izin istedikten sonra oldu! Kaybolan kadının annesi, suçladığı adama canlı yayında ayakkabı fırlattı         
13:34
Doktorun planlı intiharı Türkiye'yi sarstı! Canına kıydığı yerde 4 yıl önce kamp yapmış Doktorun planlı intiharı Türkiye'yi sarstı! Canına kıydığı yerde 4 yıl önce kamp yapmış         
12:47
Salma Hayek, sevişme sahnesini çekerken yaşadığı zorluğu anlattı: Babam ve erkek kardeşimi düşündüm Salma Hayek, sevişme sahnesini çekerken yaşadığı zorluğu anlattı: Babam ve erkek kardeşimi düşündüm         
12:33
Gara şehidinin babası Gara şehidinin babası "jetler bombaladı" yalanını çürüttü: Oğlumun cenazesini yıkadım, başından vurulmuştu         
11:35
Yere yatırdıkları adamı sopalarla acımasızca dövdüler! O anlar kamerada Yere yatırdıkları adamı sopalarla acımasızca dövdüler! O anlar kamerada         
11:09
Kaynıyla yasak aşk yaşayan kadın, kocasını öldürttüğünü mezar başında itiraf ettiği videoyu reddetti Kaynıyla yasak aşk yaşayan kadın, kocasını öldürttüğünü mezar başında itiraf ettiği videoyu reddetti         
11:03
Canlı yayın açıp uyuyan genç, gözlerini açtığında 111 bin TL'nin sahibi oldu Canlı yayın açıp uyuyan genç, gözlerini açtığında 111 bin TL'nin sahibi oldu         
11:03
Memet Ali Alabora, sığındığı ülkede ekranlara geri dönüyor Memet Ali Alabora, sığındığı ülkede ekranlara geri dönüyor         
10:59
Efsane ismin kızından İbrahim Tatlıses'e tazminat davası Efsane ismin kızından İbrahim Tatlıses'e tazminat davası         
10:14
Kocası tarafından evden atılan Meltem Miraloğlu'ndan haber alınamıyor Kocası tarafından evden atılan Meltem Miraloğlu'ndan haber alınamıyor         
20:00
Bakan Soylu'nun 13 şehit sözleri sonrası gözlerin çevrildiği HDP'li Pervin Buldan konuştu Bakan Soylu'nun 13 şehit sözleri sonrası gözlerin çevrildiği HDP'li Pervin Buldan konuştu         
18:55
Psikolog ve yazar Doğan Cüceloğlu'nun ölümüyle ilgili kahreden detay! Ayağı takılıp kafasının üstüne düşmüş Psikolog ve yazar Doğan Cüceloğlu'nun ölümüyle ilgili kahreden detay! Ayağı takılıp kafasının üstüne düşmüş         
16:56
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.02.2021 16:00:40. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Tulpar fırtınasının Türkiye'de etkili olacağı iddiası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei