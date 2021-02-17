Tulpar fırtınasının Türkiye'de etkili olacağı iddiası - Son Dakika

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada Türkiye genelinde 13 Şubat itibariyle hava sıcaklıklarında ani bir düşüşün yaşanacağı ve 10 gün boyunca yer yer yoğun kar yağışı görüleceği belirtilmişti. Peş peşe gelen uyarıların ardından Türkiye'de Tulpar fırtınasının etkili olacağı da iddia edildi. Fırtınanın etkisiyle kar kalınlığının bir metreyi geçeceği sürüldü.

İDDİALARI YALANLADI

Tulpar fırtınasının Türkiye'de görülüp, görülmeyeceği tartışmalarına son noktayı koyan kişi, Dünya Gazetesi'ne konuşan Newcastle Üniversitesi araştırmacısı ve Atmosfer Bilimci Abdullah Kahraman oldu. Yaptığı açıklamada iddiaları yalanlayan Kahraman, şu sözleriyle konuya açıklık getirdi:

''TULPAR FIRTINASI DİYE BİR ŞEY YOK''

"Son dönemde medyada kendini 'meteoroloji uzmanı' diye tanıtan kişilere prim verilmemesi gerekiyor. Teknik eğitimden geçmemiş, internetten bazı modelleri takip eden kişilerin sorumsuz açıklamalarını insanlar resmi hava tahmini zannedebiliyor. Bu duruma insanlar dikkat etmeli. Türkiye'ye gelmesi beklenen soğuk hava dalgasıyla birlikte tulpar fırtınanın da geleceğini bazı kişiler ortaya atmış durumda. Meteoroloji literatüründe 'tulpar fırtına' diye bir soğuk hava dalgası yok. İnsanlar resmi makamlardan yapılmayan bu tarz açıklamalara itibar etmesinler. Özellikle MGM web sitesi ve uygulamasında açıklamaları takip etsinler."