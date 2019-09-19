Son Dakika Haberleri: Tulum çalıp türkü söyledikleri sırada kendilerini suda buldular
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Tulum çalıp türkü söyledikleri sırada kendilerini suda buldular

51 dakika önce

Rize'de 3 kafadarın tulum çalıp türkü söylediği sırada oturdukları odun korkuluk kırılınca kendilerini bir anda Tar Şelalesi'nin göletinde buldular.

Rize'de 3 kafadarın tulum çalıp türkü söylediği sırada oturdukları odun korkuluk kırılınca kendilerini bir anda Tar Şelalesi'nin göletinde buldular.

Turizm amaçlı Rize'ye gelen bir grubu gezdiren Osman Albardak, arkadaşı Musatafa Şeramet ve Tulumcu Özgür Parlak'ın başına gelen talihsiz olay herkesi güldürdü. Rize'nin Çamlıhemşin İlçesi'nde bulunan Tar (Bulut) Şelalesi kenarında odun korkuluk üzerinde oturarak tulum çalan Özgür Parlak'a eşlik etmek isteyen Osman Albardak ve Mustafa Şeramet yanına oturdu. Tulum çalıp türkü söyledikleri sırada bölgedeki turistler onları kaydetmeye başladı. Şarkının ortasına geldikleri sırada ise üzerinde oturdukları odun korkuluk kırılınca 3 arkadaş göle düştü.

O anlar ise turistler tarafından anbean kaydedildi.

(İHA)

Tulum çalıp türkü söyledikleri sırada kendilerini suda buldular

Rize, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 03:35 Kaynak: İHA
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