Son Dakika Haberleri: "Tülüşah"ı tanıtmak için uluslararası proje
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"Tülüşah"ı tanıtmak için uluslararası proje

1 saat önce

Ege Bölgesi'ne özgü endemik türler arasında yer alan ve koruma altına alınan Tülüşah çiçeği, Aydın'ın Kuşadası ilçesinde uluslararası destekli proje ile tanıtılacak.

Ege Bölgesi'ne özgü endemik türler arasında yer alan ve koruma altına alınan Tülüşah çiçeği, Aydın'ın Kuşadası ilçesinde uluslararası destekli proje ile tanıtılacak.
Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) Başkanı Bahattin Sürücü, gazetecilere yaptığı açıklamada, halk arasında Tülüşah olarak bilinen "Rhaponticoides Mykalea" çiçeğinin korunarak gelecek kuşaklara iletilmesi ve botanik turizmine konu olabilmesi için proje hazırlayarak Küresel Çevre Fonuna başvurduklarını belirtti.
Fonun destekleme kararı aldığı projeyle doğadan topladıkları tohumları Güvercinada'ya ektiklerini, özel bir yetiştirme alanı oluşturduklarını aktaran Sürücü, şu bilgileri verdi:
"Tülüşahlar botanik turizmine kazandırılabilecek özellikte bir bitki. Turizmcilerle çalışmalarımız var. Tanıtım kitaplarında yer alması için çalışmalar yapıyoruz. Yurt dışında tanıtılmasıyla ilgili girişimler var. Bu bitkinin içinde bulunduğu makiliklerinin ve yaban hayatının korunması ve kırsal mahallelerde ekoturizmin yaygınlaşması için Küresel Çevre Fonuna (Global Environment Facility) başvurduk. Kabul edildi. Ekoturizmi geliştirirsek, Tülüşah başta olmak üzere diğer bütün hassas türleri daha iyi koruyabileceğiz." diye konuştu.
Bahattin Sürücü, proje kapsamında 3 danışman öncülüğünde bazı mahallelerde vatandaşlara bilgilendirme eğitimleri verileceğini de ifade etti.
Tülüşah ı tanıtmak için uluslararası proje
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 06:36 Kaynak: AA
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