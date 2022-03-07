Tülütabaklar, festival için Balıkesir sokaklarında yürüdü - Son Dakika
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Tülütabaklar, festival için Balıkesir sokaklarında yürüdü

07.03.2022 21:39
Tülütabaklar, festival için Balıkesir sokaklarında yürüdü

BALIKESİR'in kurtuluş günü olan 6 Eylül'de görülmeye alışılan Tülütabaklar, bu kez festival için sokaklara çıktı.

BALIKESİR'in kurtuluş günü olan 6 Eylül'de görülmeye alışılan Tülütabaklar, bu kez festival için sokaklara çıktı.

Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde 4 gün sürecek 'Uluslararası Altıeylül Tülütabak Tiyatro Festivali' kapsamında şehrin yerel kahramanı Tülütabaklar şehir turu attı. Milli Mücadele yıllarında Balıkesir'i işgal eden Yunan askerlerini korkutmak için vücutlarını kurumla boyayıp, üzerlerine de keçi, koyun postu, at kuyruğu, çan takıp ellerine aldıkları değneklerle korkutucu bir görünüm sağlayan ve 'Tülütabak' olarak adlandırılan yerel kahramanlar, ilgi odağı oldu. Tülütabaklar, Milli Kuvvetler Caddesi'nden Ali Hikmet Paşa Meydanına yürüdü. 25 yıldan bu yana Balıkesir'in kurtuluş günü olan 6 Eylül'de Tülütabak olarak hazırlandığını söyleyen Hasan Işık, "Milli Mücadele döneminde 'Yunan askerlerini nasıl göndeririz düşüncesi' sonucunda Tülütabaklar ortaya çıkmış. Bu kıyafetleri giyip, yüzlerine baca kurumu süsürerek güney cephaneliğini ele geçiriyorlar ve Yunan askerlerinden kurtarılmış olunuyor. Bu sene ilk olarak Tülütabak Festivali düzenleniyor. İnşallah geleneksel hale gelir" dedi.


Tülütabaklar, festival için Balıkesir sokaklarında yürüdü
Tülütabaklar, festival için Balıkesir sokaklarında yürüdü
Tülütabaklar, festival için Balıkesir sokaklarında yürüdü
Tülütabaklar, festival için Balıkesir sokaklarında yürüdü
Tülütabaklar, festival için Balıkesir sokaklarında yürüdü
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Balıkesir, Festival, Milli, Eylül, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Tülütabaklar, festival için Balıkesir sokaklarında yürüdü - Son Dakika


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