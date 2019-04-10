Son Dakika Haberleri: Tuluyhan Uğurlu'dan Alsancak Garı'nda Konser

Tuluyhan Uğurlu'dan Alsancak Garı'nda Konser

5 dakika önce

Ünlü besteci ve piyanist Tuluyhan Uğurlu, tarihi Alsancak Garı'nda konser verdi.

Tuluyhan Uğurlu'dan Alsancak Garı'nda Konser, System.String[]
Ünlü besteci ve piyanist Tuluyhan Uğurlu, tarihi Alsancak Garı'nda konser verdi.

Bu yıl 8'incisi düzenlenen Uluslararası Demiryolu, Hafif Raylı Sistemler ve Lojistik Fuarı-Eurasia Rail kapsamında tarihi Alsancak Garı'nda gala yemeği gerçekleştirildi.

Etkinlikte Uğurlu, "Kara Trenden Hızlı Trene" konulu konser verdi.

Gala yemeğine TCDD Genel Müdür Vekili Ali İhsan Uygun da katıldı.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 09:27 Kaynak: AA
Tuluyhan Uğurlu, Uğurlu, Kültür Sanat
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