Tuluyhan Uğurlu'dan Alsancak Garı'nda Konser
5 dakika önce
Ünlü besteci ve piyanist Tuluyhan Uğurlu, tarihi Alsancak Garı'nda konser verdi.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 09:27 Kaynak: AA
Ünlü besteci ve piyanist Tuluyhan Uğurlu
, tarihi Alsancak Garı'nda konser verdi.
Bu yıl 8'incisi düzenlenen Uluslararası Demiryolu, Hafif Raylı Sistemler ve Lojistik Fuarı-Eurasia Rail kapsamında tarihi Alsancak Garı'nda gala yemeği gerçekleştirildi.
Etkinlikte Uğurlu, "Kara Trenden Hızlı Trene" konulu konser verdi.
Gala yemeğine TCDD Genel Müdür Vekili Ali İhsan Uygun da katıldı.
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