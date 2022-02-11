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Tuluyhan Uğurlu ile sahne alan minik piyanist, ezgilerini dünyaya duyurmak istiyor - Son Dakika

Tuluyhan Uğurlu ile sahne alan minik piyanist, ezgilerini dünyaya duyurmak istiyor

11.02.2022 11:10
Tuluyhan Uğurlu ile sahne alan minik piyanist, ezgilerini dünyaya duyurmak istiyor

Diyarbakır'da piyanist Tuluyhan Uğurlu'nun verdiği konserde sahne alan 8 yaşındaki Melek Asya Arpa, müzikte dünyaya açılmak istiyor.

Diyarbakır'da piyanist Tuluyhan Uğurlu'nun verdiği konserde sahne alan 8 yaşındaki Melek Asya Arpa, müzikte dünyaya açılmak istiyor.

Piyanist ve besteci Tuluyhan Uğurlu'nun 11 Ekim 2021'de Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Sezai Karakoç Kültür Merkezi'nde gerçekleştirdiği konserde sahne alarak açılış performansını sergileyen Arpa, müzikte hedef büyüttü.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kısıtlamaları döneminde bebeklikten başlayan müzik ilgisini geliştirmesi için ailesi tarafından piyano kursuna yönlendirilen Arpa, akranlarına göre çok hızlı yol aldı.

Kısa sürede notalara olan hakimiyetiyle en zor besteleri çalmayı başaran Arpa, müzikte ilerleyebilmek için yoğun bir çalışma sergiliyor.

"İnsanlar beni alkışlayınca çok mutlu oldum"

Arpa, AA muhabirine, 2. sınıfta okuduğunu, yaklaşık 2 yıl önce can sıkıntısını gidermek için piyano çalmaya başladığını söyledi.

Müziği ve piyanoyu çok sevdiğini dile getiren Arpa, piyano çalınca kendisini heyecanlı ve mutlu hissettiğini belirtti.

Piyanist ve besteci Tuluyhan Uğurlu'nun Diyarbakır konserinde sahneye çıktığını anlatan Arpa, şöyle konuştu:

"İlk kez bir konsere gittim. Sahnede kuyruklu piyano vardı, çok heyecanlandım. Beni yanına çağırdı ve birlikte çaldık. İnsanlar beni alkışlayınca çok mutlu oldum. İlk önce kuyruklu bir piyanom olmasını, ünlü sanatçılarla birlikte, ayrıca Paris ve dünyanın birçok ülkesinde piyano çalmak istiyorum."

"Kendisinden yaşça büyük olanlardan iyi bir seviyede"

Piyano eğitmeni Tuncay Karadaş da 25 yıldır müzik sektöründe olduğunu ve piyano öğreticiliği yaptığını belirterek, Melek Asya ile tanışmasını kendisi için "büyük bir şans" şeklinde değerlendirdi.

Melek Asya'nın becerikli ve istikrarlı bir çalışma sergilediğini, verilen dersleri saatlerce piyano başında kalarak yerine getirdiğini aktaran Karadaş, şöyle devam etti:

"Kendinden yaşça büyük olanlardan bile daha iyi bir seviyeye geldi. Üst düzey parçalar çalınca bu onun öz güvenine de yansıdı. Tuluyhan Uğurlu hocamızın Diyarbakır konserinde Melek Asya kendisini sahnede buldu. Bu öz güvenle alakalı bir şey. Sahneye çıkıp 'Ben bu piyanoyu çalabilirim.' dedi. Küçük yaşta konservatuvar sınavlarına girip kazanabilecek seviyede. Bunun için de çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Önümüzde güzel bir süreç var. Bu yeteneği ve istikrarı devam ederse çok yakın zamanda uluslararası alanda ismini duyurabileceğine inanıyorum."

"Müzik kulağı bebekliğinde vardı"

Anne Rana Arpa ise salgın döneminde çocuklarının zamanını tablet ve telefon yerine müzik aletiyle geçirmesini istedikleri için piyano eğitimine başladıklarını kaydetti.

Kızlarının müzik kulağının olduğunu bebekliğinde fark ettiklerini dile getiren Arpa, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çok küçük yaşlarda eğitime başlamak istedik ama olmadı. Salgına dönemine denk geldi ve böyle de iyi oldu. Melek Asya, bizim sandığımızdan daha fazla başarılı oldu müzikte. Müzik kulağı bebekliğinde vardı. Özellikle öğretmeni çok başarılı olduğunu söyledi. İleride çok ünlü bir piyanist olabileceğini ve kısa zamanda çok iyi bir yol katettiğini iletti. Performansını sergilemek ve yakın çevremiz görsün diye bir YouTube kanalı açtık. Çalışmalarını insanlar kanaldan izleyip, beğeniyor."

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Tuluyhan Uğurlu, Diyarbakır, Müzik, Asya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tuluyhan Uğurlu ile sahne alan minik piyanist, ezgilerini dünyaya duyurmak istiyor - Son Dakika


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