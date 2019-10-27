Son Dakika Haberleri: Tuluyhan Uğurlu, Özbekistan'da konser verecek
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Tuluyhan Uğurlu, Özbekistan'da konser verecek

32 dakika önce

Piyanist-besteci Tuluyhan Uğurlu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te iki konser verecek.

Tuluyhan Uğurlu, Özbekistan'da konser verecek, System.String[]

Piyanist-besteci Tuluyhan Uğurlu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te iki konser verecek.

Uğurlu, ilk olarak 29 Ekim akşamı Türkiye'nin Taşkent Büyükelçiliğinin düzenlediği Cumhuriyet Resepsiyonunda sahneye çıkacak.

Özbekistan üst düzey protokolünün de katılacağı konserde sanatçı, "Güneş Ülke Anadolu" isimli eserini seslendirecek.

Uğurlu, Taşkent Kültür ve Tanıtma Müşavirliğinin, şehrin en prestijli salonlarından Özbekistan Devlet Konservatuvarı salonunda organize ettiği, 30 Ekim'de gerçekleştirilecek ikinci konserde, Özbek sanatseverler ve gençlerle buluşacak.

Tuluyhan Uğurlu, Özbekistan, Taşkent, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.10.2019 02:58 Kaynak: AA
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