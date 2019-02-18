Son Dakika Haberleri: Tüm abonelik işlemleri e-devlet üzerinden yapılabilecek

Tüm abonelik işlemleri e-devlet üzerinden yapılabilecek

1 saat önce

e-devlet kullanıcı sayısının 41 milyona ulaştığını belirten Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, artık tüm abonelik işlemlerinin de buradan yapılabileceğini kaydetti.

Tüm abonelik işlemleri e-devlet üzerinden yapılabilecek, System.String[]
e-devlet kullanıcı sayısının 41 milyona ulaştığını belirten Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, artık tüm abonelik işlemlerinin de buradan yapılabileceğini kaydetti.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 12:45 

fuat oktay, Ekonomi
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