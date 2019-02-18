Tüm abonelik işlemleri e-devlet üzerinden yapılabilecek
1 saat önce
e-devlet kullanıcı sayısının 41 milyona ulaştığını belirten Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, artık tüm abonelik işlemlerinin de buradan yapılabileceğini kaydetti.
e-devlet kullanıcı sayısının 41 milyona ulaştığını belirten Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, artık tüm abonelik işlemlerinin de buradan yapılabileceğini kaydetti.
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Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 12:45
Elektrik, Doğal Gaz, Su ve Telekom Abonelikleri Artık e-Devlet'te Yapılabilecek
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