Üye Girişi
Dördüz bebekler evine döndü, tüm aile seferber oldu - Son Dakika

Dördüz bebekler evine döndü, tüm aile seferber oldu

24.09.2021 11:17

Dördüz bebekler evine döndü, tüm aile seferber oldu Kılınç ailesi günlük 4 saatlik uyku ile dördüzlerini sağlıklı bir şekilde büyütmek için mücadele veriyor Mersin'de 1,5 yıllık evli İbrahim ve Ayşe Kılınç çiftinin yaklaşık 3 ay önce prematüre olarak dünyaya gelen ve evlerine dönen...

Dördüz bebekler evine döndü, tüm aile seferber oldu

Kılınç ailesi günlük 4 saatlik uyku ile dördüzlerini sağlıklı bir şekilde büyütmek için mücadele veriyor

MERSİN - Mersin'de 1,5 yıllık evli İbrahim ve Ayşe Kılınç çiftinin yaklaşık 3 ay önce prematüre olarak dünyaya gelen ve evlerine dönen dördüz bebekleri, için tüm aile seferber oldu.

Anamur ilçesinde yaşayan ve çiftçilikle uğraşan İbrahim Kılınç ile 1,5 yıldır evli olan Ayşe Kılınç'ın 3 ay önce prematüre olarak 32. haftalık dördüz bebekleri dünyaya geldi. 2 ayı yeni doğan yoğun bakım olmak üzere yaklaşık 3 ay hastanede kalan dördüz bebekler taburcu olarak ilçedeki evlerine getirildi. Kılınç çiftinin aileleri de dördüzler "Alya Ada, Arya Ela, Aynur Nisa ve Almina Nisa'ya bakmak için seferber oldu. Aile günlük 4 saatlik uyku ile dördüzlerini sağlıklı bir şekilde büyütmek için mücadele veriyor.

Çiftçilikle uğraşan, işi biter bitmez eve koştuğunu belirten baba İbrahim Kılınç ise eşine yardım ettiğini "Dadılık da yapmaya başladım" sözleriyle ifade etti.

Böyle bir durumla karşılaşacağını beklemediğini, haberi duyunca çok heyecanlandığını dile getiren anne Kılınç, çevresindekilerin ilk başta kendisine inanmadığını aktardı.

Bebeklerini kucağına alan anne Ayşe Kılınç," Bakımı zor oluyor, bir gün boyunca çocuklarla ilgileniyorum çoğunlukla. Annem ve kız kardeşim yardım ediyor, evde annem ve biz kalıyoruz, kız kardeşim gündüzleri geliyor akşamları gidiyor, görümcem ve kayınvalidem de yardıma geliyor" dedi.

Anneanne dördüzlere bakabilmek için kendi evini kapattı.

Dördüz bebeklerin anneannesi 59 yaşındaki Meryem Mert haberi ilk duyduğunda inanmadığını, şaka yaptıklarını düşündüğünü doktora, kızına ve çevresindekilere sora sora inandığını dile getirdi. Anneanne Mert, "Daha önce ikiz ve üçüz gördüm ama dördüz görmedim, televizyondan görüyorduk ancak. Şimdi dördüzler geldi, eşimde çalışmaya gidiyor, torunlarıma çocuklarıma bakabilmek için kendi evimi kapatıp geldim, küçük kızıma da söyledik. O başka işte çalışıyor, gel bize yardımcı ol dedik, o da yanımızda, İbrahim'in annesi, kardeşleri olsun hep üzerlerine düştük, işten geldikten sonra beyim de ziyarete geliyor, idare edip duruyoruz" diye aktardı.

Aile, bakımı zor olsa da dördüz bebeklerin mutluluğunu yaşadıklarını kaydetti.

Dördüz bebekler evine döndü, tüm aile seferber oldu
Dördüz bebekler evine döndü, tüm aile seferber oldu
Dördüz bebekler evine döndü, tüm aile seferber oldu
Dördüz bebekler evine döndü, tüm aile seferber oldu
Dördüz bebekler evine döndü, tüm aile seferber oldu
Dördüz bebekler evine döndü, tüm aile seferber oldu
Dördüz bebekler evine döndü, tüm aile seferber oldu
Dördüz bebekler evine döndü, tüm aile seferber oldu
Dördüz bebekler evine döndü, tüm aile seferber oldu
Dördüz bebekler evine döndü, tüm aile seferber oldu
Dördüz bebekler evine döndü, tüm aile seferber oldu

İbrahim Kılınç, Ayşe Kılınç, Anamur, Mersin, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Dördüz bebekler evine döndü, tüm aile seferber oldu - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

İtalya'ya transfer olan Ebrar Karakurt, Türkiye'deki fiyatlara gönderme yaptı 13:26 İtalya'ya transfer olan Ebrar Karakurt, Türkiye'deki fiyatlara gönderme yaptı İsrailli gıda firması, aromalı çekirge şekerlemelerini süpermarketlerde satışa sunacak 13:18 İsrailli gıda firması, aromalı çekirge şekerlemelerini süpermarketlerde satışa sunacak Biri 19, diğeri 21 yaşında nişanlı çift, trafik kazasında hayatını kaybetti 13:10 Biri 19, diğeri 21 yaşında nişanlı çift, trafik kazasında hayatını kaybetti
İstanbul'da korkunç olay! Şanssız baba, kızının kınasında çıkan kavgada öldürüldü 12:46 İstanbul'da korkunç olay! Şanssız baba, kızının kınasında çıkan kavgada öldürüldü Estetik için gittiği doktorda kanser olduğunu öğrendi! Bir dönemin en popüler ismi Pınar Eliçe, yaşadıklarını anlattı 12:07 Estetik için gittiği doktorda kanser olduğunu öğrendi! Bir dönemin en popüler ismi Pınar Eliçe, yaşadıklarını anlattı İstanbul'un göbeğinde korkutan görüntü; ölü kediyi boyayıp pencereye astı 11:56 İstanbul'un göbeğinde korkutan görüntü; ölü kediyi boyayıp pencereye astı
Hakemin kararına tepki gösteren holigan grup, hakem yardımcısının içinde olduğu aracı yakmaya çalıştı 11:50 Hakemin kararına tepki gösteren holigan grup, hakem yardımcısının içinde olduğu aracı yakmaya çalıştı Murat Ülker, zincir marketlere yönelik 11:18 Murat Ülker, zincir marketlere yönelik "fahiş fiyat" suçlamaları hakkında konuştu: Milletin aklıyla alay etmeyin

Son Dakika Haberleri
13:30 Senem Kuyucuoğlu, sevgilisi ile dudak dudağa poz verdi
13:25 İtalya'ya transfer olan Ebrar Karakurt, Türkiye'deki fiyatlara gönderme yaptı
13:23 Bitcoin yüzde 5 düşüşle 42 bin dolara geriledi
13:18 İsrailli gıda firması, aromalı çekirge şekerlemelerini süpermarketlerde satışa sunacak
13:16 Esnafı ziyaret eden Bağcılar Başkanı Lokman Çağırıcı'ya çözüm önerisi: Aracıları ortadan kaldırın
13:10 Biri 19, diğeri 21 yaşında nişanlı çift, trafik kazasında hayatını kaybetti
12:56 Son Dakika ekonomi haberleri! Ekonomiye dair tüm son dakika bilgileri 24 Eylül 2021
12:45 İstanbul'da korkunç olay! Şanssız baba, kızının kınasında çıkan kavgada öldürüldü
12:28 iPhone 13'ler Türkiye'de ön satışa açıldı! Fiyatları 10.999 TL ila 17.999 TL arasında değişiyor
12:11 Tüm biletler satıldı! Ajax, temsilcimiz Beşiktaş'a karşı kapalı gişe oynayacak
Senem Kuyucuoğlu, sevgilisi ile dudak dudağa poz verdi Senem Kuyucuoğlu, sevgilisi ile dudak dudağa poz verdi         
13:30
Bitcoin yüzde 5 düşüşle 42 bin dolara geriledi Bitcoin yüzde 5 düşüşle 42 bin dolara geriledi         
13:23
Esnafı ziyaret eden Bağcılar Başkanı Lokman Çağırıcı'ya çözüm önerisi: Aracıları ortadan kaldırın Esnafı ziyaret eden Bağcılar Başkanı Lokman Çağırıcı'ya çözüm önerisi: Aracıları ortadan kaldırın         
13:17
Şehirli veteriner, köyüne dönüp badem yetiştirmeye başladı! Yıllık kazancı bir hayli yüksek Şehirli veteriner, köyüne dönüp badem yetiştirmeye başladı! Yıllık kazancı bir hayli yüksek         
12:49
Tüm biletler satıldı! Ajax, temsilcimiz Beşiktaş'a karşı kapalı gişe oynayacak Tüm biletler satıldı! Ajax, temsilcimiz Beşiktaş'a karşı kapalı gişe oynayacak         
12:12
Cansız bedeni ormanda ağaca asılı olarak bulundu! 16 yaşındaki Arda'nın ölümünde çanta detayı dikkat çekti Cansız bedeni ormanda ağaca asılı olarak bulundu! 16 yaşındaki Arda'nın ölümünde çanta detayı dikkat çekti         
12:00
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları sonrası zincir marketlerin hisselerinde düşüş yaşandı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları sonrası zincir marketlerin hisselerinde düşüş yaşandı         
11:51
Rıdvan Dilmen, Beşiktaş'ı favorilerinden çıkardı! Yaşanan sakatlıklar şampiyonluk yarışında fikrini değiştirdi Rıdvan Dilmen, Beşiktaş'ı favorilerinden çıkardı! Yaşanan sakatlıklar şampiyonluk yarışında fikrini değiştirdi         
11:28
AK Partili il başkanından AK Partili il başkanından "Usulsüz ihale" çıkışı: Bir yerlerde bir yanlışlık var; vicdanen rahat değilim         
10:45
Türkiye ve Ukrayna arasında iş birliği artıyor! Türk SİHA'larını üretmek için fabrika kuracaklar Türkiye ve Ukrayna arasında iş birliği artıyor! Türk SİHA'larını üretmek için fabrika kuracaklar         
10:36
300 yaşında olduğu iddia edilen Pakistanlı kadının sosyal medyayı ikiye böldü 300 yaşında olduğu iddia edilen Pakistanlı kadının sosyal medyayı ikiye böldü         
10:14
Taliban, Hırsızlar için uygulanan Taliban, Hırsızlar için uygulanan "el kesme" cezasının geri geleceğini duyurdu         
09:35
Büyük tepki çeken kreşteki görüntüler sonrası cezalar belli oldu: 10 ay 15 gün hapis cezası Büyük tepki çeken kreşteki görüntüler sonrası cezalar belli oldu: 10 ay 15 gün hapis cezası         
09:05
Orman işçisinin kaçırdığı 15 yaşındaki kız, barakada bulundu Orman işçisinin kaçırdığı 15 yaşındaki kız, barakada bulundu         
22:00
Müge Anlı'yı tehdit eden Ümitcan Uygun'a hapis cezası verildi Müge Anlı'yı tehdit eden Ümitcan Uygun'a hapis cezası verildi         
21:01
Fenomen doktor Berika Demir'in estetiksiz hali şoke etti Fenomen doktor Berika Demir'in estetiksiz hali şoke etti         
18:53
5 günlük evli çiftin kavgası ölümle bitti 5 günlük evli çiftin kavgası ölümle bitti         
15:51
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.09.2021 13:37:21. #1.11#
SON DAKİKA: Dördüz bebekler evine döndü, tüm aile seferber oldu - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement