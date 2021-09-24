Dördüz bebekler evine döndü, tüm aile seferber oldu - Son Dakika

Dördüz bebekler evine döndü, tüm aile seferber oldu

Kılınç ailesi günlük 4 saatlik uyku ile dördüzlerini sağlıklı bir şekilde büyütmek için mücadele veriyor

MERSİN - Mersin'de 1,5 yıllık evli İbrahim ve Ayşe Kılınç çiftinin yaklaşık 3 ay önce prematüre olarak dünyaya gelen ve evlerine dönen dördüz bebekleri, için tüm aile seferber oldu.

Anamur ilçesinde yaşayan ve çiftçilikle uğraşan İbrahim Kılınç ile 1,5 yıldır evli olan Ayşe Kılınç'ın 3 ay önce prematüre olarak 32. haftalık dördüz bebekleri dünyaya geldi. 2 ayı yeni doğan yoğun bakım olmak üzere yaklaşık 3 ay hastanede kalan dördüz bebekler taburcu olarak ilçedeki evlerine getirildi. Kılınç çiftinin aileleri de dördüzler "Alya Ada, Arya Ela, Aynur Nisa ve Almina Nisa'ya bakmak için seferber oldu. Aile günlük 4 saatlik uyku ile dördüzlerini sağlıklı bir şekilde büyütmek için mücadele veriyor.

Çiftçilikle uğraşan, işi biter bitmez eve koştuğunu belirten baba İbrahim Kılınç ise eşine yardım ettiğini "Dadılık da yapmaya başladım" sözleriyle ifade etti.

Böyle bir durumla karşılaşacağını beklemediğini, haberi duyunca çok heyecanlandığını dile getiren anne Kılınç, çevresindekilerin ilk başta kendisine inanmadığını aktardı.

Bebeklerini kucağına alan anne Ayşe Kılınç," Bakımı zor oluyor, bir gün boyunca çocuklarla ilgileniyorum çoğunlukla. Annem ve kız kardeşim yardım ediyor, evde annem ve biz kalıyoruz, kız kardeşim gündüzleri geliyor akşamları gidiyor, görümcem ve kayınvalidem de yardıma geliyor" dedi.

Anneanne dördüzlere bakabilmek için kendi evini kapattı.

Dördüz bebeklerin anneannesi 59 yaşındaki Meryem Mert haberi ilk duyduğunda inanmadığını, şaka yaptıklarını düşündüğünü doktora, kızına ve çevresindekilere sora sora inandığını dile getirdi. Anneanne Mert, "Daha önce ikiz ve üçüz gördüm ama dördüz görmedim, televizyondan görüyorduk ancak. Şimdi dördüzler geldi, eşimde çalışmaya gidiyor, torunlarıma çocuklarıma bakabilmek için kendi evimi kapatıp geldim, küçük kızıma da söyledik. O başka işte çalışıyor, gel bize yardımcı ol dedik, o da yanımızda, İbrahim'in annesi, kardeşleri olsun hep üzerlerine düştük, işten geldikten sonra beyim de ziyarete geliyor, idare edip duruyoruz" diye aktardı.

Aile, bakımı zor olsa da dördüz bebeklerin mutluluğunu yaşadıklarını kaydetti.