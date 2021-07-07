Tüm Anadolu Motosikletli Kuryeler Federasyonu üyeleri Anıtkabir'i ziyaret etti - Son Dakika

Tüm Anadolu Motosikletli Kuryeler Federasyonu (TAMKFED) Başkanı Çağdaş Yavuz ve beraberindeki üyeler, Anıtkabir'e ziyarette bulundu.

Atatürk'ün mozolesine çelenk bırakıp saygı duruşunda bulunan Yavuz ve beraberindekiler, daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçti.

Yavuz, burada Anıtkabir Özel Defteri'ne şunları kaydetti:

"Sayın Ulu Önder Atatürk, Tüm Anadolu Motosikletli Kuryeler Federasyonu olarak 21 il dernek başkanım ve yöneticimizle huzurunuzdayız. Türk gençliği olarak burada olmanın gururu içerisindeyiz.

TAMKFED olarak sizin ve silah arkadaşlarınızın verdiği mücadeleye saygımızı sunmak için kilometrelerce yol alarak gelen kardeşlerimle beraber ilke ve inkılaplarınıza sahip çıkacağımıza, vatanımızı kanımızın son damlasına kadar koruyacağımıza söz veriyoruz. Sizin bizlere emanet etmiş olduğunuz vatanımız, yine bu vatanın gençlerine emanettir. Rahat uyuyun."