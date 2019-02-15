Tüm Android Cihaz, Tv ve Boxlarda Arkaplan Uygulamaları Kapatma ?? Ram ve Artık Dosya Temizleme
1 saat önce
Herkese Selamlar Arkadaşlar, Bugün sizlere Android Tv ve Boxlarda Arkaplan Uygulamaları Kapatma ?? Ram Temizleme ?? Artık Dosya Temizlemeyi Anlatacağım. Umarım videomuz sizlere faydalı olur.
Herkese Selamlar Arkadaşlar, Bugün sizlere Android Tv ve Boxlarda Arkaplan Uygulamaları Kapatma ?? Ram Temizleme ?? Artık Dosya Temizlemeyi Anlatacağım. Umarım videomuz sizlere faydalı olur.
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Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 08:00 Kaynak: Youtube
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