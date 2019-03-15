tüm aşklara armağan
1 saat önce
Kırk yıldır edebiyatla yoğrulan, başkalarının hayatını geçici olarak ödünç alan ve bizi farklı kimliklerle tam da onların durdukları yerde tanıştıran İnci Aral, bu kez yeni kitabı Aşkın Güzelliği ile okurlarıyla buluştu.
Kırk yıldır edebiyatla yoğrulan, başkalarının hayatını geçici olarak ödünç alan ve bizi farklı kimliklerle tam da onların durdukları yerde tanıştıran İnci Aral
, bu kez yeni kitabı Aşkın Güzelliği ile okurlarıyla buluştu.
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Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 12:55
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