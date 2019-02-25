Tüm Bakanlara Türk Balığı Tüketin Çağrısı

Bodrum'da düzenlenen "Su Ürünleri Sektör Değerlendirme Toplantısı"nda konuşan Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürü Dr. M. Altuğ Atalay, su ürünleri sektöründe tüketimi arttırmak için Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin büyük bir gayret gösterdiğini, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar başta olmak üzere tüm bakanlara yerli balık tüketimi arttıracak tedbirler alınmasını rica eden yazı gönderdiğini söyledi.

Türkiye'nin 2018 yılında 315 bin ton su ürünleri üretim rakamına ulaştığını ve 958 milyon dolar ihracat yaptığını anlatan Atalay, 2023 yılı için ise; 600 bin ton üretim hedefi koyduklarını sözlerine ekledi.

Sinan Kızıltan: Çin, Hindistan ve Brezilya hedef pazarlarımız olacak

2018 yılının çetin geçen bir yıl olduğunu, Ağustos sonrasında yaşanan finansal darboğaz nedeniylebalık ihraç fiyatlarında gerileme yaşandığını, bu nedenle 1 milyar 28 milyon dolara ulaşabilecek olan ihracatın 958 milyon dolarda kaldığını ve 70 milyon dolar kayıp yaşadıklarını belirten Türkiye Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçı Birlikleri Sektör Kurulu Başkanı Sinan Kızıltan, balık ihraç fiyatlarının tekrar yükselmeye başladığını 2019 yılında Çin, Hindistan ve Brezilya pazarlarına yoğunlaşma kararı aldıklarını kaydetti.

Türkiye'de Çin'den bir heyeti ağırladıklarını anlatan Kızıltan, "Türkiye'de üretim tesislerimizi gezdirdik. Son derece verimli bir ziyaret oldu. Tarım ve Orman Bakanımız önümüzdeki süreçte Çin'e gidecek. Bu pazarı açabilirsek Su ürünleri, hayvansal mamuller ve diğer alt sektörlerde hedeflere ulaşma yolunda büyük bir adım atacağız" şeklinde konuştu.

Türkiye'nin 2018 yılı su ürünleri ihracatında Hollanda'nın 148 milyon dolar ile zirvedeki yerini koruduğunu anlatan Kızıltan, İtalya'ya 101 milyon dolarlık ihracat yaptıklarını, bu ülkeleri 68'er milyon dolarlık ihracatla Rusya ve İngiltere'nin izlediğini dile getirdi.

Girit; Sektör olarak ihracatta 2.5 milyar doları aştık

Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği Başkanı Bedri Girit ise; 2023 yılı ihracat hedeflerini ilk yakalayan sektörlerden biri olacaklarını, 2018 yılında yaşanan ekonomik daralmaya karşın Kanatlı sektörünün ihracatta 1 milyar dolar psikolojik sınırı geçtiğini, su ürünleri sektörünün de 1 milyar dolar barajına çok yaklaştığını, toplamda ise; 2.5 milyar dolar ihracat barajını geçerek başarılı bir yılı geride bıraktıklarını söyledi.

Su ürünleri ve hayvansal mamuller sektörünün tüm alt kategorilerinde üretimde dünyanın ilk 10'u arasında yer aldıklarına işaret eden Girit, "Üretimimizi ihracat ile taçlandırmamız gerekiyor. Her alt sektörümüz yüzde 20 ile 35 arasında üretimlerini ihracata gönderiyor. Hedefimiz bu rakamı arttırmak" dedi.

"Su Ürünleri Sektör Değerlendirme Toplantısı"na, Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği, Akdeniz Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği ve İstanbul Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği'nden temsilciler katılırken, Ekonomist Fazıl Oral, "Güncel teknolojik ve ekonomik gelişmelere ilişkin değerlendirme" konulu sunum yaptı.