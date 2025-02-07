Fatura, kredi kartı ve havale ücretleri değişti - Son Dakika
Üye Girişi
Finans

Fatura, kredi kartı ve havale ücretleri değişti

Geniş Video İzle

Bankacılık sektörü, işlem ücretlerinde önemli bir değişikliğe gitti. Para gönderimlerinden avans kullanımına birçok alanda alınan komisyonlar sil baştan değişti. İşte güncel rakamlar

07.02.2025 16:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tüm bankacılık işlemlerinde uygulanan ücretlerde değişiklik yapıldı. Bu değişiklikler, Müşterilerin bankacılık hizmetlerinden yararlanma şeklini ve maliyetlerini doğrudan etkileyecek. Şubat ayı itibariyle uygulamaya giren yeni tarifede otomatik fatura işlemlerinden para transferine varıncaya kadar pek çok ücrette değişiklik göze çarpıyor.

FAST sisteminde günlük transfer limiti 100 bin TL'ye yükselirken, ücretler de arttı. Fast üzerinden yapılan işlemlerin ücreti, önceden 4.66 lira iken şimdi 6.39 lira oldu. Örneğin, 20 bin lira tutarındaki bir transferin cep telefonundan yapılması halinde 12.80 lira, ATM üzerinden yapılması halinde ise 44.68 lira ödeme yapılması gerekiyor.

Fast Mobil/İnternet:

16.300 lira: 6.39 lira

6.300-304.800 lira: 12.80 lira

EFT Mobil/İnternet:

304.801 lira ve üzeri: 159.97 lira

ATM:

1-6.300 lira: 22.33 lira

304.801 lira ve üzeri: 319.95 lira

Şube ve Çağrı Merkezi:

1-6.300 lira: 31.98 lira

304.801 lira ve üzeri: 639.90 lira

KREDİ KARTI AİDATLARI VE NAKİT AVANS KESİNTİLERİ DE ARTTI

Normal kredi kartı aidatları 600 TL'den başlıyor. Şu anda nakit avans faiz oranı yüzde 5 olup, BSMV ve KKDF eklenince maliyet yüzde 6'yı aşmakta. Ayrıca, karttan nakit çekim limiti, kart limitinin sadece yüzde 25'i ile sınırlı. Taksitli nakit avanslarda ise bankalar genellikle 25 bin lira üzeri işlem yapmamakta. Nakit çekim gecikme faizi de yüzde 5.30 ve vergilerle birlikte yüzde 6.4'e kadar çıkabiliyor.

FATURA TALİMATLARINDA FAİZ

Su, elektrik, internet gibi faturalar kredi kartı ile ödendiğinde, ekstrenin son ödeme tarihine kadar nakit avans faizi uygulanıyor. Bu oran, vergiler dahil yüzde 6'yı aşıyor. SGK gibi kurumlara yapılan prim ödemelerinde ise yüzde 3'e varan ek ücret kesiliyor.

ORTAK ATM ÜCRETLERİNDE DE ARTIŞ VAR

Ortak ATM'lerden para çekme ve yatırma, hesap açma, hesap özetleri ve ATM limit üstü para çekme gibi işlemler bulunuyor. Örneğin, ortak ATM'lerden para çekmek 1.04 lira artı azami çekilen tutarın yüzde 1.15'i kadar komisyon gerektiriyor. Posta yoluyla aylık hesap özeti almak ise 29 lira masraf doğuruyor. Bu ücretler, bankacılık hizmetlerinden faydalanan tüketiciler için önemli bir maliyet unsuru oluşturuyor.

Fatura, kredi kartı ve havale ücretleri değişti

Ekonomi, Finans, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Finans Fatura, kredi kartı ve havale ücretleri değişti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Selcuk null:
    az kaldı kurtulacaz bunlardan az çok az sabredin 85 11 Yanıtla
  • Abdullah Oral:
    emeklilere verilen promosyonu halk tan çıkar 77 3 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz:
    bankalar çok zarar ediyorya ondandır malı hamuduyla götürmek istiyorlar 63 0 Yanıtla
  • Veli Çubukcu:
    hadi karta başvurun EFT ücreti yok kredi kartı aidatı yok 23 3 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

00:10 Ferdi Tayfur’un kızı Tuğçe Tayfur’dan olay sözler: Azgınlık bedel ödetir Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur'dan olay sözler: Azgınlık bedel ödetir
23:08 Narin’in babasından Nevzat Bahtiyar’a verilen cezaya itiraz Narin'in babasından Nevzat Bahtiyar'a verilen cezaya itiraz
21:16 Trump, Gazze’yi gasbetme planının detaylarını anlattı Trump, Gazze'yi gasbetme planının detaylarını anlattı
20:19 İmamoğlu’ndan Erdoğan’a yanıt: Bana karşı gösterdiğin sertliğin benzerini Trump’a da göster İmamoğlu'ndan Erdoğan'a yanıt: Bana karşı gösterdiğin sertliğin benzerini Trump'a da göster
19:53 Japon deprem uzmanından dikkat çeken tavsiye: Yanınızda mutlaka tuz bulundurun Japon deprem uzmanından dikkat çeken tavsiye: Yanınızda mutlaka tuz bulundurun
09:30 Seyir halindeyken sızan alkollü sürücüyü polis zorla uyandırdı Seyir halindeyken sızan alkollü sürücüyü polis zorla uyandırdı
09:24 ABD’de de göçmenler zincirlere bağlanarak hapishaneye götürüldü ABD'de de göçmenler zincirlere bağlanarak hapishaneye götürüldü
09:19 Fatih Terim’in takımından gol yağmuru Fatih Terim'in takımından gol yağmuru
09:03 İki maçta 12 gol Barcelona, Valencia’yı paramparça etti İki maçta 12 gol! Barcelona, Valencia'yı paramparça etti
09:02 Bahçeli’den 6 Şubat mesajı: Vicdansız güruha rağmen depremin izleri siliniyor Bahçeli'den 6 Şubat mesajı: Vicdansız güruha rağmen depremin izleri siliniyor
08:52 Yasmin Erbil’den Survivor’daki sevgilisi Yiğit Poyraz’a kalpli destek Yasmin Erbil'den Survivor'daki sevgilisi Yiğit Poyraz'a kalpli destek
08:30 Galatasaray’dan gece yarısı bombası İşte maliyeti Galatasaray'dan gece yarısı bombası! İşte maliyeti
08:29 ABD, İsrail’in 25 yıldır istediği “Bombaların Anası“nı sonunda teslim ediyor ABD, İsrail'in 25 yıldır istediği "Bombaların Anası"nı sonunda teslim ediyor
08:12 Ünlü oyuncu Eray Demirkol, baba acısıyla yıkıldı Ünlü oyuncu Eray Demirkol, baba acısıyla yıkıldı
08:09 Tesla almak hayal oldu Büyük zam geldi Tesla almak hayal oldu! Büyük zam geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.02.2025 02:41:00. #1.13#
SON DAKİKA: Fatura, kredi kartı ve havale ücretleri değişti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.