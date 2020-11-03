TÜM BEL-SEN üyelerinden toplu sözleşme protestosu - Son Dakika

Tüm Belediye ve Yerel Yönetim Hizmetleri Emekçileri Sendikası (TÜM BEL-SEN) İstanbul 1 No'lu Şube üyesi bir grup, Bakırköy Belediyesinde toplu iş sözleşmesinin imzalanmamasını protesto etti.

Bakırköy Özgürlük Meydanı'nda toplanan ve "Toplu iş sözleşmesi engellenemez" yazılı pankart açan katılımcılar, zaman zaman düdük çalarak, sloganlar attı. Protesto sırasında bir belediye işçisinin yüzüne Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu'nun fotoğrafının bulunduğu maske taktığı görüldü.

Grup adına açıklama yapan Şube Başkanı Adem Erdem, sendika olarak şimdiye kadar 12 eylem yaptıklarını ve bunlara katıldıkları için Bakırköy Belediyesinin çok sayıda işçiyi görevden uzaklaştırdığını savundu.

Erdem, "Bizler demokratik yasal tepkilerimizi dile getirirken, öncelikle işçi ve memur arkadaşlarımızın yerleri değiştirildi. Daha sonra iki işçi arkadaşımız işten çıkarıldı. Ardından sendikal örgütlenmeye katkı sunduğu ve sendikal faaliyetlere engel olmadığı için güvenlik müdürü arkadaşımız ücretsiz izne gönderildi. 400'e yakın arkadaşımız önce 2 aylık kısa çalışma ödeneğine çıkarıldı, devamında bir iki ay daha eklendi. İşçi arkadaşlarımız 1100 TL ile açlığa, sefalete mahkum edildiler." diye konuştu.

Adem Erdem, diğer siyasi partiler tarafından yönetilen belediyelerde toplu iş sözleşmeleri imzalanırken Bakırköy Belediyesinin iş barışını bozduğunu öne sürdü.

Açıklamanın ardından Bakırköy Belediye binası önüne gelen sendika üyeleri, daha sonra sessiz bir şekilde ayrıldı.