TÜM BEL-SEN üyelerinden toplu sözleşme protestosu - Son Dakika

TÜM BEL-SEN üyelerinden toplu sözleşme protestosu

04.11.2020 14:17
TÜM BEL-SEN üyelerinden toplu sözleşme protestosu, System.String[]

Tüm Belediye ve Yerel Yönetim Hizmetleri Emekçileri Sendikası (TÜM BEL-SEN) İstanbul 1 No'lu Şube üyesi bir grup, Esenyurt Belediyesinde toplu iş sözleşmesinin imzalanmamasını protesto etti.

Tüm Belediye ve Yerel Yönetim Hizmetleri Emekçileri Sendikası (TÜM BEL-SEN) İstanbul 1 No'lu Şube üyesi bir grup, Esenyurt Belediyesinde toplu iş sözleşmesinin imzalanmamasını protesto etti.

Esenyurt Belediyesi önünde bir araya gelen gruptakiler, "Toplu sözleşme hakkımız gasbedilemez" yazılı pankart açarak, "Direne direne kazanacağız", "Baskılar bizi yıldıramaz" şeklinde slogan attı.

Grup adına açıklama yapan İstanbul 1 No'lu Şube Başkanı Adem Erdem, "İktidar yolunda olduğunu iddia eden ana muhalefet partisinin iktidar olduğu bir belediyede kazanılmış hakların elden alınması, 'Umudun Şehri Esenyurt' diyenlerin emekçiler için bu şekilde ne iktidar ne de umut olamayacaklarını görmemize neden oluyor." diye konuştu.

Yetkili sendika olmamaları için bir önceki dönem yetkili olan sendikayı tekrar yetkili kılmak için çalışmalar başlatıldığını bildiklerini ifade eden Erdem, şunları kaydetti:

"Kazanılmış hakları elimizden alan belediye başkanını Esenyurt kamuoyuna, tüm yurttaşlara, Esenyurt'taki demokrasi birleşeni siyasi partilere, DKÖ'lere, emekçilere ifşa edeceğiz. Bu anlayış sizlerin rey verdiği anlayış olamaz. Bizleri bu şekilde tehdit eden işveren şunu bilsin, baskı ile bu sendikaya ilkelerinden taviz vermeyi, kendini inkar etmeyi kabul ettiremeyeceksiniz. Bulunduğumuz belediyede neticelenmeyen toplu sözleşme, Sayıştay zimmetleri, yemekhane, servisler, zabıta arkadaşlarımızın nöbet haricindeki yemek ihtiyaçları, emekli sosyal destek ödentisi, liyakat dışı görevlendirmeler, iş barışı ve huzurunu bozan tasarruflar ve benzeri yığınlaşan ve çözülmeyen sorunlarımızla birlikte halen Esenyurt halkına, yurda, yurttaşa hizmet üretmekteyiz. Biz toplu sözleşme ile toplu pazarlık hakkımızla elimizden alınan 3 ikramiyenin geri verilmesini, 20 aydır açılmayan yemekhane açılana kadar yemek ücretini ve 20 aydır verilmeyen servis hizmeti oluşturulana kadar İstanbul Mavi Kart bedelini talep ediyoruz."

Yerel Yönetim, Protesto, İstanbul, Esenyurt, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel TÜM BEL-SEN üyelerinden toplu sözleşme protestosu - Son Dakika


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