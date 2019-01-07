Tüm Belediye Başkan Aday Arkadaşlarımızın Arkasındayız, Kefiliz"

AK Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı, "Tüm belediye başkan aday arkadaşlarımızın arkasındayız, kefiliz." dedi.

AK Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı, "Tüm belediye başkan aday arkadaşlarımızın arkasındayız, kefiliz." dedi.



Yağcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bilecik'i her platformda dirilişin, kurtuluşun ve kuruluşun beşiği olarak lanse ettiklerini söyledi.



2023 Türkiye'sine giderken Bilecik'in şahlanışının önem arz ettiğini vurgulayan Yağcı, "Bu noktada planladık ve çalışıyoruz. Tarihi misyonu olan çok önemli bir yerleşim yerine yaşıyoruz. Bu zamana kadar Bilecik çok önemli olan özelliklerini ve güzelliklerini süreç içerisinde istenildiği oranda ortaya koyamadı ama son 15 yıldır büyük bir gelişme yaşandı." diye konuştu.



Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önderliğinde dünya devleti olmanın gereklerini sırasıyla yerine getirdiğini aktaran Yağcı, şöyle devam etti:



"Biz de bir kuruluş şehri olarak ülkemizin kat ettiği bu surata ayak uydurup ondan da daha ileriye giderek bu kervana yük olma değil kervanın itici gücü olma noktasında Bilecik siyaseti, bürokrasisi ve yaşayan insanlar olarak var gücümüzle çalışıyoruz. Un, şeker, yağ var. Gerçekten de bunu karıştıracak ustalar da kadrolar da var. Bilecik'i dün çok fazla insanlar tanımazken son yıllarda ziyaretçi sayımız bir milyonları bulan ciddi bir performans gösteriyor. 6 tane organize sanayisi ile Bilecik ciddi bir üretim merkezi durumuna geldi. Seraları, toprak yapılarıyla tarım alanı olma noktasında. Belediyelerimizin son yıllardaki çalışmalarıyla huzur kenti pozisyonuna geldik."



Üç büyük ile hızlı tren bağlantısı



Kentin konumunu çok iyi değerlendirmek gerektiğinin altını çizen Yağcı, "Marmara'nın ortasındasınız İstanbul-Konya treni şehrimizden geçiyor, Bursa Yenişehir Havaalanı 43 kilometre mesafede, İstanbul'un İç Anadolu, Akdeniz ve Ege'ye bağlanan yol güzergahı üzerindeyiz. Yolumuzdan bir günde 50 bin araç geçiyor. Türkiye'nin en büyük üç şehrine hızlı treni ile bağlama noktasındayız. Bizler de bu fırsatları çok iyi değerlendirdik ve değerlendireceğiz." görüşlerini aktardı.



Üç dönem belediye başkanlığı yapmış biri olarak Ankara'da gece gündüz kenti için çalışmaya devam edeceğini vurgulayan Yağcı, "Bir taraftan bu işin yönetim ayağını çok iyi biliyoruz. Başkanlarımızın dertlerini, isteklerini biliyoruz. Şehrimizin özelliklerini biliyoruz. Diğer taraftan da Ankara'dan bu şehre getirebilecek imkanları ve fırsatların nasıl gelebileceğini biliyoruz. Cumhurbaşkanımızın da kentimize olan ilgisini biliyoruz. Bunlar birleştiğinde Bilecik, yeni yıl da kendi isminden çok bahsettirecek bir kent konuma gelecektir." ifadesini kullandı.



Yarışma ve barışma zamanını ayıran ekibiz



Bilecik'te özellikle AK Parti siyasetinin bir takım ruhu içinde yapıldığını dile getiren Yağcı, şunları kaydetti:



"Bizler yarışma zamanı ile barışma ve çalışma zamanını ayırabilen bir ekibiz. Bu aşamada partimizi yerel seçimlerde temsil edecek adaylarımızı tespit süreci içindeyiz. Partimizin konumuna, durumuna, itibarına uygun seviyeli bir bayrak yarışı şeklinde, tatlı bir rekabet ortamı içerisinde geçiyor. Eminim bu süreç bittiğinde partimizi temsil edecek en güçlü ve şehrimizi geleceğe en güzel şekilde götürecek adaylarımızla birlikte çalışacağız. Milletimizin huzurunda tartıya çıkacağız. Yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır."



Üç dönem belediye başkanlığının ardından milletvekili olarak yoğun bir temponun daha içine girdiğini belirten Yağcı, "Ben kişisel olarak gayet iyiyim. 24 saat esaslı çalışmaya alışığım. AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı olarak 9 il yaklaşık 200 belediyenin başkan adaylarının belirlenmesi konusunda çalışma yaptık. Ankara'da pişen aşın dağıtımını yapacak en iyi kadrolar lazım. Bunun için gayret gösteriyoruz. Tüm belediye başkan aday arkadaşlarımızın arkasındayız, kefiliz. Yapamayacağımız hiçbir sözü vermeyiz, söz verdiklerimizi de başımıza ölüm gelmedikçe yapmaya gayret ederiz." dedi.

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