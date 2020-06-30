Tüm birikimi sobada yanan kadına devletten yardım eli - Son Dakika

ÇANKIRI'da tıp fakültesi okuyan oğlunun eğitimi ve engelli annesinin tedavi masrafları için biriktirdiği 15 bin TL, çalınma ihtimaline karşı sakladığı kuzine sobada yanan Gülşen Hayta'nın (46) mağduriyeti, Merkez Bankası tarafından giderildi. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın telefonla arayıp, mağduriyetinin giderildiğini söylediği Gülşen Hayta, "Şunu anladım ki devletimiz her ne yaparsak yapalım yanımızda" dedi.
Kent merkezinde İncili Çeşme Mahallesi Tosya Caddesi üzerinde gecekonduda engelli annesi Hamide Hayta (84) ile birlikte oturan ve yıllar önce eşinden ayrılan 1 çocuk annesi Gülşen Hayta, biriktirdiği 15 bin TL'yi, yazın kullanmadığı kuzine sobasına sakladı. Hayta, geçen hafta annesi Hamide Hayta'nın üşüdüğünü söylemesi üzerine içinde para olduğunu unuttuğunu sobaya kömür atıp yaktı. Bir süre sonra kapağını açtığı sobadan hala duman yükseldiğini görünce kontrol eden Hayta, sakladığı paranın yandığını gördü. Hayta, daha güvenli olacağını düşünerek sobaya sakladığı paranın yanması üzerine büyük üzüntü yaşadı.
Gülşen Hayta, mağduriyetinin giderildiğini ve fazlasını istemediğini kaydederek, "Bütün hayırseverlerden Allah razı olsun benim mağduriyetim giderildi. İnşallah benim gibi sıkıntıda olan herkesin Rabbim yar ve yardımcısı olsun. Biz çok güzel bir milletiz. Bunu bir kez daha görmüş oldum. Ben sıkıntımı giderdim, daha fazlasını da istemiyorum. Allah olmayanlara da yardım etsin. Beni arayanlara teşekkür ediyorum" diye konuştu.