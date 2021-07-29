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'Tüm birikimimizi kripto para dolandırıcılığında kaybettik' - Son Dakika
BBC

'Tüm birikimimizi kripto para dolandırıcılığında kaybettik'

29.07.2021 06:51
'Tüm birikimimizi kripto para dolandırıcılığında kaybettik', System.String[]

İngiltere'de yaşayan 70'li yaşlarındaki Joseph, emekliliğini geçireceği bir ev satın alma hayaliyle birikimlerini internette kripto paraya yatırmaya başladı.

İngiltere'de yaşayan 70'li yaşlardaki Joseph yıllardır kendi işini yapıyordu ve emekliliği için düzenli olarak para biriktiriyordu.

Bu birikimini, karısıyla birlikte kredi kullanmadan emekliliklerini geçirebilecekleri bir ev satın alarak kullanmayı planlıyordu.

Gereken parayı tamamlamak için internet üzerinden kripto para yatırımları yapmaya başladı. Ancak kendisini dolandırıcıların tuzağında buldu ve tüm birikimlerini de kaptırdı.

Joseph, "Eşim ve ben çok üzgünüz. Yaşam standardımızı ve ileriye dönük tüm planlarımızı kaybettik" diyor.

Joseph gerçek adı değil. Yaşadıklarından dolayı kendini savunması ve perişan hissediyor:

"Yaşam standardımızı artırmak için herkesin övgüyle bahsettiği internetten yatırım işlemlerine başladım."

Kâr ettiğini düşünüyordu. Daha fazla kazanmak için daha fazla yatırım yapma kısırdöngüsüne girdi.

Bir noktada dolandırıcılar, parasını geri alabilmesi için Joseph'ten yüzde 10 komisyon talep etti. Joseph, hasta olduğunu söyledi, telefondayken fenalık geçirdi. Hatta eve sağlık görevlileri geldiğinde bile telefon hala açıktı.

Rahatsızlığı sırasında da kısa mesajla para talep etmeyi sürdürdüler. Joseph'in kafası karışmıştı ve parayı ödemeyi kabul etti. Bu döngünün sonunda da 250 bin sterlinlik (yaklaşık 3 milyon TL) birikiminin tamamını kaybetti.

Bankalar, dolandırıcılık amaçlı kripto para ticareti konusunda uyarılar yapıyor ve bu tarz işlemlerde kaybedilen parayı geri ödeyemeyeceklerini söylüyor.

Joseph, "Para konusunda iyi olduğumu sanıyordum. Gerçekten de hastaneden çıktığımda yaptığım şeyin şokuyla sarsıldım. Para emekliliğimiz ve gelecekte ihtiyacımız olacak olan sağlık hizmetleri içindi. Emekli olduğum için kaybettiğim parayı geri alma imkanım yok" diyor.

İngiltere'de hukuk da dahil vatandaşlara birçok konuda danışmanlık veren Citizens Advice, 2021 yılının bu dönemine kadar 36 milyon yetişkinin en az bir dolandırıcı tarafından hedef alındığını söylüyor. Bunların yüzde 12'si sahte bir yatırım fırsatı ya da hızla para kazanma imkanı sunduğunu söyleyen kişiler tarafından yapıldı.

Kuruluşun Politika Direktörü Matthew Upton, "İster hızlı zengin olma planı olsun, isterse romantizm vaadi olsun, dolandırıcılık birçok farklı şekilde kapıyı çalıyor. Bunun asla başınıza gelmeyeceğini düşünmek kolay, ancak işin gerçeği herkes hedef alınabilir ve herkes kandırılabilir" diyor.

Dolandırıcılara karşı yasal düzenleme çağrısı

Sivil toplum kuruluşları, kısa bir süre içerisinde parlamentoda görüşülmeye başlanması beklenen İnternet Güvenliği Yasası'na dolandırıcılık amaçlı reklamların da dahil edilmesi çağrısı yapıyor.

Bu kuruluşlardan Para ve Ruh Sağlığı Politikası Enstitüsü, özellikle akıl sağlığı sorunlarından muzdarip olan milyonlarca internet kullanıcısının, dolandırıcılara para veya hassas kişisel bilgilerini kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu söylüyor.

Teknoloji şirketlerinin bir kısmının dolandırıcılık amaçlı ilanları sitelerinden kaldırması beklenirken, bazılarından bunun istenmemesinin kafa karışıklığına yol açtığı belirtiliyor.

Enstitü'nün kurucusu Martin Lewis, " Birleşik Krallık, dolandırıcılık amaçlı reklam salgınıyla karşı karşıya. Reklamlara ilişkin kurallar, sabun üreticilerinin ürünlerini doğru olmayan iddialarla pazarlamalarını engellemek amacıyla oluşturulmuş durumda. Bu kurallar, gelişmiş, psikolojik olarak etkili, dijital organize suç gruplarını ve dünya geneline yayılan oluşumları kapsamıyor. Bu da birçok dolandırıcının izini kaybettirmesine, soruşturmaya tabi olmamasına ve cezasız kalmasına neden oluyor. İşledikleri suçlar birçoğunun yanına kar kalıyor" diye konuşuyor.

'Tüm birikimimizi kripto para dolandırıcılığında kaybettik'
'Tüm birikimimizi kripto para dolandırıcılığında kaybettik'

Dolandırıcılık, İnternet, England, Kripto, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya 'Tüm birikimimizi kripto para dolandırıcılığında kaybettik' - Son Dakika Dünya

BBC

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