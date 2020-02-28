Tüm bitkilerin olmazsa olmazı; Azabache Humic - Son Dakika
Son Dakika Güncel Tüm bitkilerin olmazsa olmazı; Azabache Humic - Son Dakika

Tüm bitkilerin olmazsa olmazı; Azabache Humic

36 dakika önce

Tarazona markası ürünü olan Azabache Humic, bitki büyümesini uyarıyor, üretimi yüzde 50'ye kadar arttırırken toprağın fiziksel ve kimyasal yapısını düzeltip, besin kaybını da önlüyor.

Tüm bitkilerin olmazsa olmazı; Azabache Humic, System.String[]

Düşük oranlarda sezon boyunca sürekli kullanımı önerilen Azabache Humic, sürdürülebilir tarımda güçlü toprak yapısı, sağlıklı bitki ve yüksek verim oranı sağlayarak çiftçinin yüzünü güldürüyor.

Dünya gübre sektörünün en güçlü temsilcilerinden İspanya merkezli Tarazona markasının bitki beslenmesine dair son teknoloji ile ürettiği bitki beslenme takviyelerini Türk çiftçisi ile buluşturan Agronil Tarım, bitki beslenmesinin yanı sıra toprağın fiziksel ve kimyasal yapısını düzelten ürünleriyle çiftçiye yol gösteriyor.

Üreticilerin üretiminin tüm aşamalarında yaşamış olduğu sorunları birlikte çözmek ve teknolojiyi yakından takip ederek, en iyi gübreler ile en uygun dekar maliyetini oluşturmayı amaçlayan AgronilTarım Kurucusu, Tarazona Markası Türkiye Distribütörü Ziraat Mühendisi Taner Kaplan,Azabache Humic'in avantajlarını anlattı.

Taner Kaplan, kullanım dozları değişmekle birlikte tüm bitkiler için sürekli kullanımını önerdikleri bir Tarazona markası ürünü olanAzabache Humic'in bitki büyümesini uyardığını, üretimi yüzde 50'ye kadar arttırırken toprağın fiziksel ve kimyasal yapısını düzeltip, besin kaybını önlediğini bildirdi.

Toprakların fiziksel-kimyasal ve biyolojik özelliklerini geliştiren sıvı organik düzeltici olan Azabache Humic'intoprak yapısını ve kalitesini arttırdığını, yararlı mikrobiyal aktiviteyi teşvik ettiğini vurgulayan Taner Kaplan, şu bilgileri verdi:

"Azabache Humic; tuzlanma oranı artmış toprakların düzelmesine yardımcı olur. Kök bölgesindeki gübrelerin yıkanmasını azaltır. Besin elementlerinin bitkiler tarafından alımını kolaylaştırır. Toprak yapısını geliştirmeye ve pH 'sını dengelemeye yardımcı olur. Tohum ve fide çimlenmesini teşvik eder. Toprağın su tutma kapasitesini ve bitkinin kuraklık toleransının artmasına yardım eder.

Sağlıklı ve güçlü bitki oluşumuna katkıda bulunur. Toprağın havalanması ile fiziksel-kimyasal ve biyolojik özelliklerini düzeltirken toprağın yapısını iyileştirir. Makro ve mikro besinlerin emilimini kolaylaştırır."

Taner Kaplan, bu ürünün en önemli özelliklerinden birisinin de toprakta katyon değişim kapasitesinin arttırması olduğuna dikkati çekerek, "Birim ağırlıkta kuru toprağın absorbe edebileceği katyon miktarına 'Katyon Değişim Kapasitesi (KDK)' diyoruz.Bir katyonun toprak çözeltisindeki konsantrasyonu ya da diğer katyonlara oranı arttıkça absorbe edilen miktarları da artmaktadır. Katyon değişim kapasitesinin artmasıtopraktaki besin elementlerinin alınabilir olmasına ve biyolojik fonksiyonlarına olumlu etki sağlar" dedi.

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 08:14 Kaynak: Bültenler
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Çin, Pakistan'daki çekirge istilasına yardım için 100 bin ördek yolluyor
Son dakika: Erdoğan'ın başkanlığındaki İdlib zirvesinden çıkan karar: Misliyle karşılık verilecek Son dakika: 33 şehit verdiğimiz hain saldırı sonrası, TSK'nın Esed rejimini vurduğu anlar paylaşıldı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Esed ve rejim unsurları alçak saldırının bedelini ağır ödeyecekler

Son Dakika Haberleri
08:04 Türkiye tek yürek oldu! Ünlü isimlerin şehit paylaşımları peş peşe geldi
22:40 Birce Akalay'dan sosyal medya hesabından güldüren paylaşım: Frikik vermeyi sizden öğrenecek değiliz
21:50 Netflix'in Türk yapımı dizisi Hakan Muhafız davalık oldu
21:45 CZN Burak'ın rüşvet operasyonunda tutuklanan annesi tahliye edildi
21:05 Usta sanatçı Aydemir Akbaş'tan koronavirüs sözleri: Bana virüs falan işlemez

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.02.2020 08:50:41. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Tüm bitkilerin olmazsa olmazı; Azabache Humic - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]