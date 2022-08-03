Kara avcılığı sezonu 20 Ağustos'ta başlıyor - Son Dakika
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Kara avcılığı sezonu 20 Ağustos'ta başlıyor

03.08.2022 13:48
Kara avcılığı sezonu 20 Ağustos'ta başlıyor

Tüm bölgelerde 2022-2023 kara avcılığı dönemi 20 Ağustos'ta başlayacak.

Tüm bölgelerde 2022-2023 kara avcılığı dönemi 20 Ağustos'ta başlayacak.

Tarım ve Orman Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Merkez Av Komisyonu, av döneminde geçerli kara avcılığıyla ilgili avlanma usul ve esaslarını belirledi.

Buna göre, avlanma, tüm bölgelerde 20 Ağustos'ta bıldırcın, üveyik, alakarga, küçük karga, ekinkargası, leşkargası, karabatak, saksağan, yaban domuzu ve çakal avı ile başlayacak.

Alınan karar uyarınca çarşamba, cumartesi, pazar ve resmi tatillerde (idari tatiller de dahil) av yapılabilecek. Yaban domuzu avı, ilave olarak salı günü de gerçekleştirilebilecek.

Avcıların, avlanma hakkını elde edebilmeleri için "avcılık belgesi" almaları ve avlanma izin ücretini il şube müdürlüklerinin döner sermaye işletmesine ait hesaplarına yatırmaları gerekiyor.

Avcılar, Avlak Yönetim Bilgi Sistemi'nden, "Avcı Avlakta" mobil uygulamasından ve 0850 888 06 06 numaralı çağrı merkezinden gerekli izni aldıktan sonra genel avlaklarda ve devlet avlaklarında avlanabilecekler.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kara avcılığı sezonu 20 Ağustos'ta başlıyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kara avcılığı sezonu 20 Ağustos'ta başlıyor - Son Dakika
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