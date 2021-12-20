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TÜM ÇALIŞANLAR, ASGARİ ÜCRET KADAR VERGİDEN MUAF OLACAK - Son Dakika

TÜM ÇALIŞANLAR, ASGARİ ÜCRET KADAR VERGİDEN MUAF OLACAK

20.12.2021 23:01
TÜM ÇALIŞANLAR, ASGARİ ÜCRET KADAR VERGİDEN MUAF OLACAK

BÜTÜN çalışanların eşit şekilde asgari ücret kadar vergiden muaf olmasını düzenleyen madde TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi.

BÜTÜN çalışanların eşit şekilde asgari ücret kadar vergiden muaf olmasını düzenleyen madde TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan, asgari ücretten gelir ve damga vergisi alınmamasını da içeren 'Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni görüşmek üzere AK Parti Bingöl Milletvekili Cevdet Yılmaz Başkanlığı'nda toplandı.

Kanun teklifinin görüşmeleri sırasında, asgari ücretle ilgili maddeler, değişiklik önergeleriyle yeniden düzenlendi. Asgari ücretin vergiden muaf tutulmasını düzenleyen maddenin kapsamı genişletildi. Bu çerçevede; tüm ücret ve maaş alanları da kapsayacak şekilde, 18,5 milyon memur ve işçi asgari ücret kadar kısmın vergi dışı ve damga vergisinden istisna edilmesine ilişkin önerge kabul edildi. Böylelikle; brüt 5 bin liraya kadar olan kısımdan alınan vergi sıfır olacak.

ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ KALDIRILDIAsgari ücrette vergiden muaf tutulmasının ardından, 3'üncü maddede verilen önerge ile ücretlerden 'Asgari Geçim İndirimi' kaldırıldı.Gelir Vergisi Kanunu'nun 32'nci maddesi ile düzenlenen Asgari Geçim İndirimi kapsamında, asgari ücret alanların vergilendirilen ücretlerinin bir bölümü çalışmayan ve herhangi bir geliri olmayan eşi, çocuk sayısı, nafaka verilenler ve bakmakla mükellef olduğu kişilerin sayısına göre belirlenerek çalışana geri ödeniyordu. Teklif ile maddenin yasadan tamamen kaldırılması öngörüldü.DAMGA VERGİSİ DÜZENLEMESİPlan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilen bir diğer önergeyle; ücretlilerden kesintiye neden olan 'damga vergisi' aylık brüt asgari ücretlik bölümü vergi kapsamı dışında bırakıldı.MUHALEFET ÖNCE ELEŞTİRDİ, SONRA TEŞEKKÜR ETTİMuhalefet partilerine mensup milletvekilleri, teklifte yer alan asgari ücretle ilgili maddelerin anayasaya aykırı olduğunu dile getirdi. Eleştirilerin ardından, AK Partili milletvekillerince; asgari ücrette gelir ve damga vergisinin, asgari ücret kadar tüm çalışanları kapsamına yönelik değişiklik önergeleri muhalefet partilerini memnun etti. Teklifteki haliyle ilgili maddeleri eleştiren muhalefet partileri, değişiklik önergelerinden sonra memnuniyetlerini dile getirdi.CHP: MEMNUNİYET DUYDUK, DOĞRU BİR İŞ YAPILDICHP Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu, "Memnuniyet duyduğumuzu, doğru bir iş yapıldığını belirtmek istiyorum. Hem şahsım adına hem Plan ve Bütçe Komisyonu grubum adına, hem de milletvekillerimiz adına teşekkür ederiz" dedi.HDP: ÖNERİYİ DESTEKLİYORUZ VE TEŞEKKÜR EDİYORUZHDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan da, "Bizim parti programımızda asgari ücretin ve tüm ücretlerdeki asgari ücret kadar kısmının vergi dışı bırakılması var, bunun için mücadele veriyoruz, bu anlamda da son konulan öneriyi destekliyoruz ve bundan dolayı teşekkür ediyoruz" diye konuştu.İYİ PARTİ: VAHİM BİR HATADAN DÖNÜLDÜ, SEVİNİYORUZ

İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta, maddede yapılan değişikliği olumu bulduklarını kaydederek, "Vahim bir hatadan dönülmüştür. Başından beri savunduğumuz bir konuydu. Sadece asgari ücrette bu istisnanın yapılması, diğer çalışanlara yapılmaması bir defa vergi tekniğine son derece aykırıydı. Vergi adaleti açısından da son derece kötü bir şeydi. Uygulanması zor, kayıt dışılığı artıracak yani hakikaten zararlarını saymakla bitiremezdik. Dolayısıyla vahim bir hatadan dönülmüştür. Bu anlamda aklıselimin galip gelmesine tabii biz de seviniyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Haber:  Besti KARALAR/ANKARA


TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, Asgari Ücret, Milletvekili, Vergi, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel TÜM ÇALIŞANLAR, ASGARİ ÜCRET KADAR VERGİDEN MUAF OLACAK - Son Dakika


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