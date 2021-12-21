Tüm çalışanların ücretlerinden damga ve gelir vergisi istisnası getiren teklif kabul edildi - Son Dakika

Tüm çalışanların ücretlerinden damga ve gelir vergisi istisnası getiren teklif kabul edildi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülen Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi kabul edildi. Tüm çalışanların ücretlerinin brüt asgari ücret kısmı damga ve gelir vergisi istisnası getiriliyor. Sahip oldukları veya kiraladıkları konutların çatı ve/veya cephelerinde kurdukları üretim tesisinden elde edilen elektrik enerjisi ihtiyaç fazlasının 20 kilovatsaate kadar satabilecekler. Botaş'ın borçlarının Hazine görevlendirme bedeli alacaklarına mahsup edilerek terk edilmesi amaçlanıyor. Özel bütçeli idareler ile denetleyici ve düzenleyici kurumlarda gelir fazlası karşılığı ilgili idare bütçelerine eklenebilecektir. Türkiye'de yerleşik Sigorta şirketleri tarafından düzenlenen kefaret senetleri elektronik imzalı olarak düzenlenebilecek. Belediyelerin toplu taşıma hizmeti yürüten gerçek ve tüzel kişilere gelir desteği yapabilmesi sağlanıyor.

(Ahmet Umur Öztürk/ İHA)